INFO EUROPE 1 – L’Algérie refuse l’expulsion d’un nouveau clandestin sous OQTF poursuivi pour violences intrafamiliales

Nouveau revers pour les autorités françaises. Selon les informations d’Europe 1, après l’expulsion ratée de Doualemn, l’Algérie a refusé un second ressortissant. L’homme, sous le coup d’une OQTF et interpellé fin janvier à Nice pour violences intrafamiliales, n’a pas été accepté par les policiers à Alger. Le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti dénonce « un nouveau scandale et une nouvelle humiliation de l’État-voyou algérien ».