Inde : 81 personnes arrêtées pour avoir «sympathisé» avec le Pakistan

Suite aux récents affrontements avec le Pakistan, la police indienne a annoncé ce dimanche avoir arrêté 81 personnes pour avoir "sympathisé" avec le Pakistan. Les deux pays ont eu un conflit armé de quatre jours, le pire depuis 1999 entre les deux puissances nucléaires, qui s'est terminé par un cessez-le-feu le 10 mai.

La police indienne a arrêté 81 personnes pour avoir "sympathisé" avec le Pakistan, ont annoncé les autorités dimanche, moins d'un mois après les pires affrontements entre les deux pays depuis des décennies. Les arrestations ont eu lieu dans l'Etat d'Assam (nord-est), où le chef du gouvernement local Himanta Biswa Sarma a annoncé que "81 antinationaux sont désormais derrière les barreaux pour avoir sympathisé avec le Pakistan".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nos services traquent en permanence les messages antinationaux sur les réseaux sociaux, et prennent des mesures", a ajouté ce responsable, qui est membre du parti nationaliste hindou au pouvoir en Inde.

Une des personnes arrêtées l'a été après avoir publié un drapeau pakistanais sur son compte Instagram, a indiqué à l'AFP la police de l'État d'Assam, sans donner d'autres détails. Les réseaux sociaux sont sous surveillance en Inde depuis l'attaque du 22 avril qui a coûté la vie à 26 touristes dans le Cachemire indien, la pire depuis des décennies dans ce territoire contesté à majorité musulmane.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pire conflit depuis 1999

L'Inde a accusé le Pakistan de soutenir les militants islamistes qu'elle accuse d'avoir commis l'attaque. Les deux pays ont eu un conflit armé de quatre jours, le pire depuis 1999 entre les deux puissances nucléaires, qui s'est terminé par un cessez-le-feu le 10 mai.

L'agence antiterroriste indienne a par la suite indiqué avoir arrêté un officier de la police paramilitaire pour espionnage au profit du Pakistan. Une dizaine de personnes ont été arrêtées au total pour des accusations d'espionnage, selon les médias locaux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'État d'Assam partage une longue frontière, poreuse, avec le Bangladesh, pays à majorité musulmane, et a selon les médias locaux multiplié les expulsions de ressortissants de ce pays. Le Bangladesh a vu ses relations se détériorer avec l'Inde, et s'est davantage tourné vers la Chine et le Pakistan.