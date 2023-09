«Il y a beaucoup de longévité» : aux États-Unis, l'âge avancé des responsables politiques fait débat

Il n'en est pas à son coup d'essai. Dimanche dernier, le président américain Joe Biden, tenait une conférence de presse à Hanoï, au Viêt Nam, dans la foulée de sa participation au G20, organisé en Inde. Et devant un parterre de journaliste, le dirigeant de la première puissance mondiale a de nouveau suscité l'étonnement. Notamment après la réponse formulée par le président de 80 ans à un journaliste qui l'interrogeait à propos du dérèglement climatique.

Joe Biden s'est alors lancé dans une comparaison hasardeuse avec un débit de parole au ralenti. " Vous savez, il y a un film sur John Wayne. C'est un éclaireur indien. Et ils essaient de ramener... Je crois que ce sont les Apaches, une des grandes tribus d'Amérique dans la réserve. Eh bien, il y a beaucoup de soldats poneys menteurs à tête de chien sur le réchauffement climatique", a-t-il déclaré devant une assistance interloquée.

Joe Biden aura 85 ans en 2028

Un épisode loin d'être inédit depuis la prise de fonction de l'ancien vice-président de Barack Obama et qui relance l'éternel débat autour de l'état de santé du président américain. "Je ne sais pas exactement quel est son état de santé au-delà des bulletins publics qui ne sont pas particulièrement inquiétants. Ce que je sais, c'est que le débat, aux États-Unis, y compris dans le parti de Joe Biden, portent sur son âge. C'est ça la question", a commenté sur Europe 1 Philippe Étienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis.

Un thème devenu central dans les discussions outre-Atlantique alors que l'élection présidentielle approche et que Joe Biden compte se présenter à nouveau. En cas de réélection, l'actuel locataire de la Maison-Blanche achèverait son second mandat en 2028, à l'âge de 85 ans.

Un "phénomène relativement actuel"

Mais ces débats dépassent largement le cas de Joe Biden. De façon générale, la population américaine s'interroge sur l'âge avancé de nombreux responsables américains, et non des moindres. Donald Trump, qui brigue à nouveau la présidence des États-Unis, en dépit de la tourmente judiciaire dans laquelle il est enlisé, a fêté ses 77 ans en juin dernier. Jusqu'en janvier, la démocrate Nancy Pelosi (83 ans), était la 52e présidente de la Chambre des représentants, avant de céder sa place au Républicain Kevin McCarthy. Cette farouche opposante à Donald Trump n'en a d'ailleurs pas totalement terminé avec la vie politique puisqu'elle continue de siéger au Congrès en tant que représentante de la Californie. Au total, 21 sénateurs sur 100 ont plus de 78 ans aux États-Unis.

"Il y a des jeunes, mais il y a aussi beaucoup de longévité. Ces personnalités, lorsqu'on les interroge à ce sujet, évoquent leur 'expérience'. Et c'est un débat qui agite l'électorat au regard des sondages", résume Philippe Étienne. L'ex-ambassadeur y voit un "phénomène relativement actuel", à l'échelle de la scène politique américaine, mais rappelle toutefois ce "précédent" avec Ronald Reagan, âgé de 78 ans, au terme de sa seconde mandature en 1988.

"Il faut savoir partir"

Un président qui, justement, "avait fait de son expérience un atout", souligne Philippe Étienne. Un argument balayé d'un revers de main par plusieurs responsables. "On doit limiter les mandats au Congrès et on doit faire des tests de compétences mentales pour toute personne de plus de 75 ans. Il faut d'arrêter d'élire les gens parce qu'on les aime bien et qu'ils sont là depuis longtemps. Il faut savoir partir", avait plaidé en août dernier Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle.