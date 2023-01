États-Unis : quel sera le rôle du nouveau speaker Kevin McCarthy, désormais numéro 3 du pays ?

DÉCRYPTAGE

Quinze. C’est le nombre de tours qu’il a fallu pour élire Kevin McCarthy à la tête de la Chambre des représentants des États-Unis. En cause, un groupe d’élus conservateurs trumpistes, qui a bloqué 14 fois l’élection du républicain. Pour le nouveau speaker, qui devient donc l'un des personnages les plus importants du pays, le mandat s’annonce d’ores et déjà difficile. Mais quel sera le rôle de Kevin McCarthy ? Europe 1 fait le point.

Tout d’abord, si on utilise le terme américain "speaker", cela représente en réalité le président de la Chambre des représentants. Aux États-Unis, le Congrès est séparé en deux chambres distinctes : la chambre haute, le Sénat, composée de 100 sénateurs, et la chambre basse, celle des représentants, composée de 435 élus. Ensemble, ils forment la branche législative du pays. Depuis les élections de mi-mandat de novembre dernier, la Chambre des représentants est majoritairement composée d'élus républicains (222 contre 213 élus démocrates). L'ensemble des représentants élisent le speaker, quoi doit obtenir une majorité absolue.

L'un des personnages les plus importants des États-Unis

Avec son élection, Kevin McCarthy succède à Nancy Pelosi. Il devient ainsi la troisième personne la plus importante de la vie politique américaine, derrière le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.

>> LIRE AUSSI - Cinq histoires des Etats-Unis

Si les rôles principaux de la Chambre des représentants sont de voter les lois fédérales, budgétaires ou encore d'invoquer une procédure d'impeachment pour faire destituer le président en fonction, le speaker n'a pas exactement les mêmes missions. Si la Constitution américaine ne définit pas son rôle, le speaker doit assurer le bon déroulement des débats et des votes au sein de la chambre basse. Il a le droit de voter, mais ne peut participer aux débats. Il a aussi plusieurs fonctions administratives, comme suivre les commissions d'enquête parlementaire.

Représenter les États-Unis dans le monde

Le président de la chambre basse représente aussi les États-Unis à l'étranger. C'est notamment pour cela que l'ancienne speaker Nancy Pelosi s'est rendue à Taïwan en août dernier, malgré les tensions avec la Chine.

Le speaker peut aussi être un allié de poids pour le locataire de la Maison Blanche. Mais pour le président démocrate Joe Biden, l'élection du républicain Kevin McCarthy n'est pas forcément une bonne nouvelle. Comme à chaque mandat, le speaker favorise logiquement la politique de son parti, mais peut aussi bloquer le président dans ses projets. Un tel scénario s'est déjà produit, notamment lorsque Donald Trump était à la tête des États-Unis : Nancy Pelosi avait alors empêché la réalisation de son projet de construction d'un mur à la frontière mexicaine.

Quoi qu'il en soit, la tâche ne s'annonce pas facile pour Kevin McCarthy, notamment en raison des dissensions au sein de son propre parti et des élus pro-Trump qui ne semblent pas prêts à lui accorder leur confiance.