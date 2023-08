États-Unis : le débat autour de l'âge avancé du personnel politique persiste

Le débat autour de l'âge avancé du personnel politique aux Etats-Unis a été relancé lorsque le chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a eu une longue absence au milieu d'un discours à 81 ans. Alors que le pays est gouverné par le plus vieux président de l'histoire américaine, Joe Biden, âgé de 80 ans, ce dernier multiplie les gaffes et les chutes. Un comportement qui laisse des doutes quant à son acuité mentale et physique. Et ce ne sont pas les seules personnes âgées au pouvoir dans le pays.

"On doit faire des tests de compétences mentales"

Aux Etats-Unis, 21 sénateurs sur 100 ont plus de 78 ans. A commencer par Mitch McConnell, le patron des républicains, qui a remporté pour la première fois son siège en 1984. Du côté des démocrates, Dianne Feinstein est âgé de 90 ans et la situation n'est pas plus rassurante. Malade, en plein discours une autre sénatrice lui disait ce qu'elle devait faire et comment elle devait voter. Un constat inquiétant pour Nikki Haley, la candidate républicaine à la présidentielle, qui s'est empressée de relancer le débat.

"On doit limiter les mandats au Congrès et on doit faire des tests de compétences mentales pour toute personne de plus de 75 ans. Il faut d'arrêter d'élire les gens parce qu'on les aime bien et qu'ils sont là depuis longtemps. Il faut savoir partir", a-t-elle expliqué. Agée de 51 ans, Nikki Haley fait figure de petite jeune comparée aux autres personnes politiques. Donald Trump, qui ne cesse de critiquer l'âge de Joe Biden, a lui-même 77 ans. A eux deux, les probables candidats auront donc presque 160 ans lors de la prochaine élection. Un chiffre bien éloigné de la moyenne d'âge américain, fixée à 39 ans.