«Nous lui sommes très reconnaissants» : à Rome, les jeunes catholiques pleurent la mort du pape François

La mort du pape François bouleverse les jeunes Catholiques. À Rome, beaucoup d'entre eux ont le sentiment d'avoir perdu "leur pape". Un souverain pontife proche de leurs préoccupations et prônant une ouverture d'esprit qui les a séduits.



Le pape François une dernière fois au milieu de ses fidèles. La dépouille du souverain pontife est exposée actuellement au sein de la basilique Saint-Pierre et ce, jusqu'à vendredi. Ce mercredi, près de 20.000 personnes ont pu s'incliner une dernière fois devant celui qui aura parcouru le Vatican pendant près de 12 ans, dont de nombreux jeunes catholiques, qui estiment avoir perdu "leur pape".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une ouverture d'esprit qui a séduit les plus jeunes

Accoudée aux barrières de la place Saint-Pierre, Aitana, jeune espagnole de 22 ans, a du mal à retenir ses larmes. Et pour cause, pendant plus de 12 ans, François a été bien plus qu'un pape pour elle. "C'est un grand leader qui a marqué tous les jeunes. Maintenant, il est au ciel avec Jésus et en tant que jeune, nous lui sommes très reconnaissants de tout ce qu'il a fait", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Comme elle, beaucoup de jeunes ont aimé l'ouverture du pape François sur des sujets comme l'écologie ou l'homosexualité. Une tolérance qui a, selon Madeleine, poussé beaucoup de jeune comme elle à se rapprocher vers la foi. "C'est un pape ouvert au peuple, ouvert aux autres, qui a permis à tous les nouveaux convertis, comme moi, de se convertir. Et qui a permis de trouver sa voie à beaucoup de jeunes", estime la Française.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le successeur dans les traces de François ?

Arrivé de Colombie il y a quelques jours, Juan est, lui aussi, très attristé par la mort de François et a déjà les yeux tournés vers le prochain conclave. "Je suis un peu inquiet de savoir qui sera le prochain pape. J'espère qu'il suivra les traces de François et qu'il restera aussi proches de nous les jeunes", confie-t-il.

Et tous l'assurent : ils tenteront par tous les moyens de se rendre devant le corps du pape François exposé jusqu'à demain à la basilique Saint-Pierre.