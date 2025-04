À la veille des funérailles du pape François, l’émotion gagne Rome. Le cercueil du souverain pontife sera transféré ce samedi à la basilique Sainte-Marie-Majeure, lieu qu’il avait lui-même choisi pour son repos éternel. Fidèles et pèlerins affluent du monde entier pour se recueillir une dernière fois avant une cérémonie qui s’annonce historique.

"On essaie de s'imprégner de ces moments-là"

Depuis l'annonce de cet événement, un flot incessant de touristes et de fidèles visite la basilique, devenant un passage incontournable à Rome.

La basilique Sainte-Marie-Majeure accueille des milliers de visiteurs chaque jour, attirant des personnes du monde entier, comme Grégory, qui est arrivé directement de l'aéroport pour se recueillir.

"C'est un peu incroyable et on profite justement aujourd'hui de pouvoir venir devant la cathédrale parce que je pense que samedi, ce sera impossible de venir là avec les chefs d'État et autres personnalités qui vont venir. Donc, on essaie de s'imprégner de ces moments-là", livre-t-il au micro d'Europe 1.

Patricia, ressortant émerveillée de la basilique, exprime sa joie d'avoir découvert le lieu où reposera le pape François. "C'est merveilleux, c'est mieux que ce que j'espérais, je suis très impressionnée. Je comprends pourquoi le pape l'a choisi, il a voulu quelque chose de simple pour ses funérailles et j'admire cela", explique-t-elle avec émotion.

Des fidèles nombreux

L'atmosphère est donc chargée d'émotion et les fidèles se préparent pour les funérailles du pape. Des pèlerins, tels qu'Annick, originaire de La Rochelle, considèrent cet événement comme le pèlerinage de leur vie.

"On n'aura jamais l'occasion, même dans toute une vie, d'assister à l'enterrement du pape", assure-t-elle. Tous promettent de revenir à la basilique ce samedi pour rendre un dernier hommage au pape François.