Guerre en Ukraine : un ancien député local prorusse tué dans l'explosion d'une voiture

Un responsable local prorusse a été tué mercredi par l'explosion d'un "engin non identifié" placé dans une voiture à Lougansk, une ville occupée de l'est de l'Ukraine, a annoncé le Comité d'enquête russe dans un communiqué. Oleg Popov, ancien député local, est décédé à la "suite de la détonation d'un engin non identifié dans une voiture", a indiqué cette source, ajoutant que les circonstances de sa mort sont "en train d'être établies".

Kiev accusé de plusieurs assassinats

Le Comité d'enquête russe a précisé qu'Oleg Popov avait été élu à deux reprises au Parlement prorusse de Lougansk et a diffusé des images montrant une voiture détruite et carbonisée, entourée d'enquêteurs au travail. Selon le média local Lug-info, l'homme, âgé de 51 ans, était un entrepreneur ayant rejoint les séparatistes prorusses après le début de leur conflit avec Kiev en 2014. Il avait notamment dirigé un comité du Parlement prorusse en charge des questions de sécurité et de défense, selon cette source.

Des attaques, parfois mortelles, ont régulièrement lieu dans les quatre territoires ukrainiens dont Moscou revendique l'annexion (Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporijjia), visant des responsables de l'administration d'occupation russe. Début novembre, également dans la région de Lougansk, l'Ukraine avait revendiqué l'assassinat à la voiture piégée de Mikhaïl Filiponenko, un député et ancien haut responsable militaire local.

Les services de sécurité russes (FSB) ont pour leur part accusé Kiev d'être derrière la tentative d'assassinat fin octobre en Crimée annexée d'un ancien député ukrainien passé côté russe, Oleg Tsariov. Moscou a aussi accusé l'Ukraine d'être à l'origine de plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinats en territoire russe depuis février 2022. Avant cette date, les territoires sous contrôle prorusse dans les régions de Donetsk et Lougansk avaient aussi déjà été touchés par des règlements de comptes mortels entre séparatistes.