Guerre en Ukraine : trois ans de résistance et d’espoir

Le Royaume-Uni dévoilera lundi un "important train de sanctions" contre la Russie à l'occasion des trois ans de la guerre en Ukraine, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères David Lammy. Pendant ce temps, les Ukrainiens continuent de résister et de s’unir derrière son armée et son président.

À la veille du troisième anniversaire de l’invasion russe en Ukraine, le Royaume-Uni prévoit d’annoncer de nouvelles sanctions contre le Kremlin. L’objectif : affaiblir encore davantage les secteurs financier, aérien, militaire et énergétique russes. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, l’a confirmé dans un communiqué ce dimanche. Pendant ce temps, les Ukrainiens continuent de résister et de s’unir derrière son armée et son président, Volodymyr Zelensky.

"Trois années de guerre, c’est éreintant"

Malgré d’éventuels pourparlers pour un cessez-le-feu, la situation reste inchangée pour les Ukrainiens. Les bombardements russes se poursuivent jour et nuit, entre frappes de missiles et attaques de drones suicides. La population survit au rythme incessant des alertes. "Nous faisons tout notre possible pour rester forts, mais trois années de guerre, c’est éreintant et stressant pour tout le monde, même si on fait de notre mieux pour tenir", témoigne Nastia, une jeune cadre vivant en Ukraine.

"C’est un combat total pour notre survie"

Malgré l’épuisement, les Ukrainiens continuent de se battre avec une même détermination. Vlad, un habitant, l’affirme sans détour : "C’est vrai que nous sommes tous fatigués, mais nous n’avons nulle part d’autre où vivre, alors c’est un combat total pour notre survie."

Ce lundi 24 février, l’Ukraine marquera un troisième anniversaire de guerre. Si peu d’illusions sont permises sur une issue proche du conflit, les soutiens internationaux restent mobilisés. Plusieurs chefs d’État et représentants de l’exécutif européen seront présents à Kiev aux côtés du président Volodymyr Zelensky, affirmant ainsi leur solidarité avec l’Ukraine face à l’agression russe.