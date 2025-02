Trump dit que la présence de Zelensky aux pourparlers sur l'Ukraine n'est pas «très importante»

Une déclaration du président américain ce vendredi envenime encore sa relation avec Volodymyr Zelensky, estimant que sa présence aux discussions pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'était pas "très importante".

Le président américain, Donald Trump, a estimé vendredi lors d'un entretien que la présence de son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, aux pourparlers pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'était pas "très importante".

"Cela fait trois ans qu'il est en réunion et rien n'a été fait", a déclaré Donald Trump dans un entretien avec Fox Radio. "Je ne pense donc pas qu'il soit très important pour participer à des réunions", a-t-il ajouté. Par ailleurs, Donald Trump a affirmé que l'Ukraine n'avait "aucune carte en main" dans de potentielles négociations pour mettre un terme au conflit avec la Russie.

"Nous n'allons pas laisser cela continuer"

"J'ai eu de très bonnes discussions avec (le président russe Vladimir) Poutine, et j'ai eu des discussions pas aussi bonnes avec l'Ukraine. Ils n'ont aucune carte en main, mais ils la jouent dur", a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche, ajoutant : "Nous n'allons pas laisser cela continuer".

Le président Trump s'en est pris plusieurs fois avec virulence à Volodymyr Zelensky cette semaine et son rapprochement avec Vladimir Poutine fait craindre une rupture entre Washington et l'Ukraine, qui dépend de manière cruciale de l'aide américaine pour résister à l'invasion russe. Après avoir présenté Volodymyr Zelensky comme un "dictateur sans élections", Donald Trump avait déjà considéré ce mercredi que les Russes avaient "pris beaucoup de territoires" en Ukraine et avaient donc "les cartes en main".