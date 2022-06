Guerre en Ukraine : pourquoi la Chine réaffirme-t-elle son soutien à la Russie ?

Xi Jinping et Vladimir Poutine ne s’étaient pas parlés depuis la fin du mois de février, au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par les forces russes. Mais après trois mois et demi de guerre et de condamnations internationales, la position chinoise n’a pas changé d’un iota. La conversation entre les deux présidents a été rapportée par les médias officiels comme le journal de CCTV mercredi soir.

La Chine soutient la Russie en matière de "souveraineté et de sécurité"

Xi Jinping dit soutenir la Russie en matière de souveraineté et de sécurité. Pour Zhang Xin, professeur en sciences politiques à l’Université de Shanghai, l’attitude de Moscou est tout à fait compréhensible et, comme le pouvoir chinois, il rejette la responsabilité sur l’Alliance atlantique et l’attitude des démocraties occidentales.

Des territoires "historiquement volés ou occupés"

"Cette opération militaire en Ukraine visaient principalement à tenter de reprendre légitimement certains territoires qui ont été historiquement 'volés' ou 'occupés' par d'autres pays. Il est maintenant temps de les reprendre", explique-t-il au micro d'Europe 1.

En retour, la Chine espère toujours que son vieil ami russe comme il est qualifié dans les médias lui apportera lui aussi son soutien en cas de guerre contre Taiwan alors que les menaces d’invasion se font de plus en plus pressantes.