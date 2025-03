L'aide à l'Ukraine n'est pas financée «par des impôts cachés ou supplémentaires», assure Macron

Le président Emmanuel Macron a assuré vendredi que l'aide apportée par la France à l'Ukraine, qui a été accrue de deux milliards d'euros cette semaine, ne sera pas "financée par des impôts cachés ou supplémentaires". "Cette aide n'est pas inutile parce qu'en Ukraine, c'est notre sécurité qui se joue", a-t-il fait valoir.

L'aide apportée par la France à l'Ukraine, qui a été accrue de deux milliards d'euros cette semaine, ne sera pas "financée par des impôts cachés ou supplémentaires", a assuré vendredi Emmanuel Macron dans une vidéo mise en ligne sur Instagram.

Une annonce faite mercredi

Cette aide "est dûment financée grâce à la loi de programmation militaire, aux efforts qu'on avait anticipés et grâce au financement européen et dans le cadre du G7 que nous avons décidé", a argué le chef de l'Etat. "Et donc non, cette aide, ce n'est pas une aide qui sera financée par des impôts cachés ou supplémentaires, c'est totalement faux", a-t-il insisté.

Emmanuel Macron avait annoncé mercredi une aide militaire supplémentaire de deux milliards d'euros de la France à l'Ukraine, qui inclut des missiles antichar, des moyens de défense aérienne, des missiles de défense sol-air, des chars, des munitions et des drones.

La cheffe de file du Rassemblent national Marine Le Pen avait commenté d'un tweet laconique : la "dette de la France ce soir : 3300 milliards d'euros + 2..."

Dette de la France ce soir : 3300 milliards d’euros + 2… https://t.co/SBq1dyXWjE — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 26, 2025

Manœuvres très réduites

"Cette aide n'est pas inutile parce qu'en Ukraine, c'est notre sécurité qui se joue", a fait valoir Emmanuel Macron vendredi. "Et si on abandonne l'Ukraine dans sa résistance, d'abord on ne joue pas notre rôle en Europe pour notre sécurité collective et puis c'est notre propre sécurité, nos propres intérêts qu'on laisse être menacés", a-t-il ajouté.

Plus largement, le gouvernement phosphore actuellement sur la manière de financer un effort de défense supplémentaire dans un contexte budgétaire contraint par la dégradation des comptes. Emmanuel Macron a promis à plusieurs reprises que cela s'effectuerait sans aucune hausse d'impôts, bien que les marges de manœuvre soient très réduites.

Dans la même vidéo vendredi, le chef de l'Etat a confirmé avoir échangé avec le président américain Donald Trump "pour lui exprimer" les "avancées" à l'issue d'un sommet à Paris réunissant une trentaine de pays prêts à contribuer aux "garanties de sécurité" que les Européens veulent apporter à Kiev en cas d'accord de paix avec Moscou. L'occasion de "lui dire que maintenant, au fond, tout le monde attend la réponse de la Russie à la proposition qui a été faite par les États-Unis et l'Ukraine" d'un cessez-le-feu de 30 jours.