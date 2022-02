Guerre en Ukraine : où en est la situation sur le terrain ?

Une opération militaire russe a été lancée en Ukraine ce jeudi à l'aube, où de puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays, Kiev affirmant qu'une "invasion de grande ampleur" était en cours. Depuis, des forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien, notamment depuis la Crimée annexée, ont indiqué ce jeudi les gardes-frontières ukrainiens. "Des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière dans les régions de Tcherniguiv (nord, frontière bélarusse), Soumy (nord-est, frontière russe), Lougansk et Kharkiv (est, frontière russe)" par le point de passage entre la péninsule et la partie continentale de l'Ukraine, ont-ils précisé.

Les première évacuations commencent

Sur les principales routes de l'est, l'armée ukrainienne était partout. Entre Kramatorsk et Kharkiv, une colonne de véhicules siglés du drapeau bleu-jaune était à l'arrêt. A 300 km de là, Marioupol, principal port de l'est du pays, de puissantes explosions ont secoué la ville, pourtant relativement épargnée ces dernières semaines. Dans le secteur, les premières évacuations ont commencé, notamment des petites villes de Zoloty et Gorsky. "Nous emmènerons les gens à la gare la plus proche", a affirmé Alexeï Babtchenko, porte-parole de la défense civile.

Mais plus loin, dans la ville de Novotochkovka, ces évacuations sont désormais impossibles. Quelques heures après le début de l'offensive, les tirs d'artillerie russes sont déjà trop nourris et les communications compliquées. "L'offensive est en cours sur toute la ligne de démarcation dans les régions de Lougansk et de Donetsk", a déclaré Alexeï Babtchenko. "Les combats se déroulent partout". "Nous ne pouvons pas encore recevoir d'informations sur les victimes, car il n'y a pas de communication dans cette zone".

Quelques dizaines de morts

Ce jeudi matin, le bilan des pertes des forces armées ukrainiennes au déclenchement de l'offensive russe est passé à trois morts, toutes subies le long de la frontière sud avec la Crimée annexée par Moscou, ont encore annoncé les gardes-frontières. L'armée ukrainienne a quant à elle affirmé avoir tué une cinquantaine d'"occupants russes" ce jeudi matin et avoir abattu cinq avions et hélicoptères russes. "Le 24 février, près de 50 occupants russes ont été liquidés près de la localité de Chtchastia", dans l'est de l'Ukraine, a assuré l'état-major de l'armée ukrainienne dans un communiqué.

De son côté Moscou a annoncé avoir fermé à la navigation la mer d'Azov, qui baigne la Russie et l'Ukraine, ont rapporté les agences de presse russes. "La navigation dans les eaux de la mer d'Azov est suspendue depuis 4h00 (01h00 GMT) du matin jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'agence maritime russe Rosmorretchflot, citée par Interfax.