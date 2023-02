Guerre en Ukraine : maisons détruites, tirs de roquettes... À Bakhmout, l'enfer des combats

La ville de Bakhmout dans le Donbass est toujours au centre du conflit entre Ukraine et Russie. Pour Kiev, il est hors de question symboliquement de céder sur cette zone de l'est du pays, et à dix jours de la date d'anniversaire de l'invasion russe, le 24 février prochain, la bataille y est plus active que jamais. Sur place, l'envoyé spécial d'Europe 1 décrit qu'il ne reste plus qu'une seule route d’accès à la cité côté ukrainien.

Les forces russes sont également capables de l'atteindre à coup d'artillerie sur une dizaine de kilomètres à partir de la ville de Tchassiv Yar. L'envoyé spécial raconte qu'en empruntant cette route, il a assisté à des tirs incessants, par-dessus, destinés à taper plus loin. Une maison se trouvait en feu sur le chemin, et des roquettes ont touché d'autres habitations le long de la route.

Une bataille difficile des deux côtés

Il y a également les ripostes ukrainiennes, depuis leurs positions dissimulées aux alentours. En réalité, celles-ci sont visées. Une zone qui est donc dangereuse car non seulement, on ne voit pas ces positions, mais en outre, une salve de roquette envoyée dessus n'est pas du tout précise. Dans Bakhmout, l'envoyé spécial d'Europe 1 a également assisté à beaucoup d'échanges. Selon lui, il ne se passe pas 30 secondes sans une détonation de départ ou d’arrivée, avec tous les sons possibles de canons, de mortiers, de roquettes...

Finalement, il s'agit d'une bataille très dure des deux côtés pour espérer emporter la décision.