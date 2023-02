Ukraine : après le bombardement d'un hôpital, les médecins s'affairent à sauver ce qu'ils peuvent

L'Ukraine reconnaît ce lundi une situation compliquée au nord de Bakhmout dans le Donbass. Cette ville est au cœur des combats où l'armée russe affirme avoir pris possession d'un nouveau village. Europe 1 s'est rendue à une trentaine de kilomètres de la ligne de front, à Droujkivka précisément, où l'hôpital municipal a été sévèrement touché.

Évacuation des blessés

Sur l'établissement, les dégâts sont impressionnants. À des dizaines de mètres des bâtiments soufflés, un large et profond cratère a été causé par l'explosion. C'est sous le choc que l'administratrice adjointe raconte sa nuit de sauvetage. "On a été frappé par un missile. On n'a pas eu de mort parmi les patients de l'hôpital, mais il y a des blessés. Comme on pratique la chirurgie ici, il y a des blessés en soins permanents que l'on a évacués et maintenant on va essayer de sauver du matériel et le bâtiment", précise-t-elle.

Des médecins seraient morts dans ce bombardement, cependant, ce n'est pas dit officiellement. La perte de cet hôpital est préjudiciable car il pouvait accueillir de nombreux blessés, civils ou militaires, venus des combats tout proches.