Guerre en Ukraine : le gel de l'aide américaine à Kiev déjà ressenti en Pologne

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a indiqué mardi que la décision américaine de geler l'aide militaire à l'Ukraine se faisait déjà ressentir dans le principal centre logistique en Pologne de soutien logistique à Kiev. Ce sujet a été abordé par téléphone entre les ministres polonais et ukrainien des Affaires étrangères.

La décision américaine de geler l'aide militaire à l'Ukraine se fait déjà ressentir dans le principal centre logistique en Pologne de soutien logistique à Kiev, a indiqué mardi le Premier ministre polonais Donald Tusk. "Les informations qui arrivent de la frontière, de notre centre logistique, confirment les déclarations de la partie américaine", a déclaré Donald Tusk à l'ouverture d'une réunion hebdomadaire de son gouvernement, évoquant la situation du centre logistique de Jasionka, près de la ville de Rzeszow, dans le sud-est du pays.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous rentrons dans une zone de turbulences", estime Donald Tusk

"Cela place bien sûr l'Europe, l'Ukraine et évidemment la Pologne dans une situation plus difficile et nous devons être à la hauteur", a-t-il ajouté. "Attachez vos ceintures nous rentrons dans une zone de turbulences", a encore déclaré le chef du gouvernement jugeant que la situation était "très grave".

"La décision du président Donald Trump de suspendre l'aide à l'Ukraine et les conséquences de cette décision" ont également constitué le sujet d'un entretien téléphonique mardi entre les ministres polonais et ukrainien des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski et Andriï Sybiga, a indiqué le ministère polonais sur X.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne? — Donald Tusk (@donaldtusk) March 4, 2025

La Pologne va poursuivre ses propres livraisons d'aide à l'Ukraine

Le ministre polonais de la Défense a quant à lui indiqué mardi que la Pologne allait poursuivre ses propres livraisons d'aide à l'Ukraine. "La Pologne a pour mission de soutenir l'Ukraine. Nous formons des soldats, nous donnons des équipements, nous aidons au transport, et nous continuerons à le faire car c'est la raison d'Etat de la République de Pologne", a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz à la presse.

Alliée fidèle de l'Ukraine, la Pologne revendique sa fonction de relais important pour le soutien logistique de l'aide militaire et humanitaire occidentale fournie à Kiev. Selon Varsovie, jusqu'à 95% de cette aide passe par la Pologne, notamment par cet hub à la frontière.