Guerre en Ukraine : à combien s’élève l’aide américaine apportée à Kiev depuis le début du conflit ?

Donald Trump a ordonné lundi soir une "pause" dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, en guerre contre la Russie depuis trois ans. Une annonce fracassante, alors que la Maison-Blanche est un des principaux soutiens financiers à Kiev. Entre promesses et véritable financement, à combien s'élève le montant de l'aide américaine ?

Un nouveau coup dur pour l'Ukraine, après le clash historique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ce vendredi à la Maison-Blanche. Lundi soir, le président américain a mis sa menace à exécution et ordonné une "pause" dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, en guerre contre la Russie depuis trois ans.

Donald Trump a aussi jugé que son homologue ukrainien devrait être davantage "reconnaissant" pour l'aide des États-Unis. À combien s'élève-t-elle exactement ? On fait le point.

Une aide militaire américaine majoritaire

D'après le département d'État américain, les États-Unis ont fourni "65,9 milliards de dollars en assistance militaire" (environ 62,8 milliards d'euros) à l'Ukraine, du 24 février 2022 au 20 janvier 2025. Des données similaires ont été relayées par le Kiel Institute, un institut de recherche basé en Allemagne et cité par Toute L'Europe. Ce dernier évalue le soutien militaire américain à l'Ukraine à 64,1 milliards d'euros. Une somme pour aider l'Ukraine à s'armer et se défendre entre 2022 et 2024.

En comparaison, l'Europe - soit l'Union européenne et les non-États membres comme le Royaume-Uni - a alloué 62 milliards d'euros pour le soutien militaire à Kiev. Cependant, l'aide totale ne se résume pas qu'au soutien militaire.

Des chiffres variables selon la méthodologie employée

En effet, si on prend l'aide globale à l'Ukraine, y compris l'aide humanitaire et financière, ces dernières avoisinent les 70 milliards d'euros rien que dans l'Union européenne. "L'UE a activé en parallèle le mécanisme de protection temporaire pour accueillir des réfugiés ukrainiens sur son territoire, un dispositif de 17 milliards d'euros", précise également Toute l'Europe. En parallèle, l'aide financière et humanitaire américaine s'élève à 50 milliards d'euros, calcule le Kiel Institute.

Au total donc, l'aide à l'Ukraine depuis trois ans s'élève à 134,9 milliards d'euros en 2025 pour l'UE, selon les chiffres du Conseil européen. D'après le département américain de la défense, la somme de toutes les aides octroyées par Washington à Kiev atteint 182 milliards de dollars. Un chiffre surévalué par rapport à celui fourni par le Kiel Institute qui table plutôt sur 114 milliards d'euros, ce qui ferait des États-Unis le deuxième donateur, derrière l'UE. Un écart qui s'explique par les différences de méthodologie utilisée. Dans tous les cas, on est loin des 350 milliards évoqués par Donald Trump.

Jeudi, un sommet européen à Bruxelles sera consacré à l'Ukraine et aux questions de sécurité européenne. Ce mardi matin, l'Ukraine s'est dite prête à signer "à tout moment" l'accord-cadre sur l'exploitation de ses ressources naturelles par les États-Unis, malgré l'annonce par la Maison-Blanche de la suspension de l'aide militaire américaine.