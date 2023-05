Guerre en Ukraine : l'aéroport polonais de Rzesdow craint une attaque russe

La défense aérienne ukrainienne aurait abattu 58 des 59 drones explosifs envoyés la nuit dernière au-dessus de la capitale par la Russie. Le bilan s'élève tout de même à deux morts et trois blessés. De son côté, le Kremlin affirme que les Occidentaux "jouent avec le feu" en acceptant la livraison d'armes et d'avions de combat F-16 à Kiev. La Pologne, qui est en première ligne du conflit, s'apprête à débuter la formation de pilotes ukrainiens sur ces appareils. À Rzesdow, la crainte d'une possible frappe russe dans cette cité polonaise désormais militarisée est très présente.

>> A LIRE AUSSI - Guerre en Ukraine : qui sont ces soldats qui ont infiltré le territoire russe dans la région de Belgorod ?

Rzesdow, une zone de transit

L'aéroport civil est d'ailleurs en ligne de mire. Bien que l'aérogare garde son aspect habituel avec les commerces, les zones passagers, les arrivées de bus et de taxis, toute la partie autour de la piste est totalement transformée. Des radars militaires tournent en permanence, des batteries de missiles antimissiles Patriot sont dirigées vers l'est des tranchées et des casemates bétonnées lui donnent un air de base aérienne stratégique. Rzesdow est le point d'arrivée des gros porteurs chargés d'armement pour l'Ukraine.

Au fil du conflit, la ville est devenue la zone de transit principale. D'ailleurs, les autoroutes qui mènent à la frontière comptent la présence fréquente de convois militaires ou de camions civils plus discrets et escortés par des véhicules de police. Depuis le mois de novembre dernier, personne n'a oublié les missiles tombés accidentellement en Pologne au nord du pays. Les habitants se méfient et savent que la cité est considérée par les militaires comme une cible essentielle de la Russie si la guerre devait franchir la frontière ukrainienne en cas d'extension sérieux du conflit.