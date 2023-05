Livraison de F-16 à l'Ukraine : que pourraient changer ces avions de combat dans le cours de la guerre ?

Au cours du sommet du G7, les États-Unis ont donné leur feu vert pour que l'Ukraine reçoive des livraisons d'avions F-16. Utilisés par 25 États et gouvernements dans le monde, ces avions de combat pourraient bien changer le cours de la guerre contre la Russie avec leur présence dans le ciel ukrainien. Si le Danemark a annoncé qu'il contribuerait à former des pilotes ukrainiens sur le F-16, le pays n'a pour l'heure, pas communiqué sur de possibles livraisons.

"Ils vont pouvoir reconquérir complètement leur ciel"

Kiev salue par ailleurs cette décision historique, qui survient après le déplacement de Volodymyr Zelensky au Japon, en compagnie des sept puissances économiques mondiales. Pour le général Patrick Dutertre, ancien pilote de chasse de l'armée de l'air, la guerre en Ukraine pourrait prendre un autre tournant grâce à la résolution américaine. "Le F-16, c'est donc de quatrième génération. Et ce sont des avions qui sont extrêmement agiles et surtout qui ont une électronique embarquée, ainsi que des missiles air-air ou air-sol de très hautes performances", confirme-t-il en ajoutant, "et c'est ça qui va faire la différence."

Pour le spécialiste de la défense aérienne, l'utilisation des F-16 permettrait donc de reprendre la main sur toute la zone aérienne ukrainienne : "Une fois que les chasseurs seront déployés sur le territoire ukrainien, oui, ils vont pouvoir reconquérir complètement leur ciel, interdire toute entrée des avions russes, y compris la Crimée si nécessaire." Enfin, "ils vont pouvoir attaquer en permanence toutes les positions russes, à la fois de première ligne, mais également de deuxième ligne qui sont aujourd'hui sur le territoire ukrainien en zone occupée".