Guerre en Ukraine : huit morts dans un bombardement à l'est, Zelensky répond à Schröder

L'ESSENTIEL

Huit personnes ont été tuées et quatre blessées jeudi par une frappe russe ayant touché un arrêt de bus à Toretsk, près de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional alors que l'Ukraine connaît son 162e jour de guerre. "D'après les premières informations dont nous disposons, il s'agit d'un tir d'artillerie qui a atteint un arrêt de transport en commun où une foule attendait", a expliqué sur Telegram Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk.

Selon lui, trois des quatre blessés sont des enfants. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté samedi les habitants de cette région à la quitter rapidement face aux bombardements des forces russes et des problèmes d'approvisionnement en eau et en chauffage.

Les informations à retenir : Huit personnes sont mortes dans le bombardement d'un arrêt de bus dans l'est de l'Ukraine

Volodymyr Zelensky n'a pas apprécié la proposition de "solution négociée" avec Moscou, émise par l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder

La barre des 100.000 réfugiés ukrainiens en France a été dépassée cette semaine

Selon Amnesty International, les opérations menées par l'armée ukrainienne aurait mis des civils en dangers

Gerhard Schröder propose une "solution négociée" avec Moscou, Zelensky lui répond

Volodymyr Zelensky a qualifié de "dégoûtant" le fait que l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, proche de Vladimir Poutine, ait évoqué "une solution négociée" voulue, selon lui, par la Russie dans la guerre en Ukraine. La Russie "active divers émissaires avec des thèses selon lesquelles l'État terroriste voudrait des négociations", a déclaré le président ukrainien dans son adresse vidéo quotidienne dans une apparente allusion à Gerhard Schroeder sans le citer nommément.

"Si la Russie voulait vraiment la fin de la guerre, elle n'aurait pas déployé ses réserves dans le sud de l'Ukraine et n'aurait pas commis d'assassinats de masse sur le territoire ukrainien", a-t-il poursuivi. "C'est tout simplement dégoûtant que d'anciens dirigeants d'États puissants aux valeurs européennes travaillent pour la Russie, qui se bat contre ces valeurs", a-t-il conclu.

La barre des 100.000 réfugiés ukrainiens en France, dépassée cette semaine

Plus de cinq mois après la guerre en Ukraine, le seuil des 100.000 réfugiés ukrainiens en France a été franchi cette semaine, a indiqué jeudi à l'AFP le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) Didier Leschi.

"Depuis mercredi soir, la barre des 100.000" déplacés ukrainiens couverts par l'allocation pour demandeurs d'asile (Ada) "a été franchie", a déclaré M. Leschi, confirmant des informations parues dans Le Figaro. Depuis plusieurs semaines, "on est entre 200 et 250 nouvelles délivrances de protection temporaires par jour en moyenne", un niveau "très bas", a-t-il ajouté.

L'armée ukrainienne a mis des civils en danger, selon Amnesty international

L'armée ukrainienne a mis des civils en danger en établissant des bases militaires dans des écoles et des hôpitaux et en lançant des attaques depuis des zones peuplées pour repousser l'invasion russe, a affirmé jeudi Amnesty International. De telles tactiques violent le droit international humanitaire, a prévenu l'ONG dans un communiqué dont les conclusions ont été dénoncées par Kiev comme participant à "une opération de désinformation et de propagande".

"Nous avons documenté une tendance des forces ukrainiennes à mettre en danger les civils et à violer les lois de la guerre lorsqu'elles opèrent dans des zones peuplées", a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International. "Le fait de se trouver dans une position de défense ne dispense pas l'armée ukrainienne de respecter le droit international humanitaire", a-t-elle ajouté.