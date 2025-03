Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron appelle la Russie à «accepter la proposition américano-ukrainienne»

Article Suggestions

Emmanuel Macron a demandé vendredi à la Russie d’accepter la proposition américano-ukrainienne d’un cessez-le-feu de 30 jours et de mettre fin aux exactions en Ukraine. Samedi, il a annoncé qu’il poursuivrait les efforts pour renforcer le soutien à l’Ukraine et promouvoir une paix durable, en visioconférence avec le Premier ministre britannique, le président ukrainien et d’autres partenaires.