Guerre en Ukraine : des soldats russes rejettent la faute sur Poutine

Une conférence de presse pas comme les autres. Hier, des soldats russes, prisonniers de l'armée ukrainienne, ont répondu aux questions des journalistes à Irpin, dans une banlieue proche de Kiev. Ils ont notamment accusé Vladimir Poutine de les avoir envoyés en guerre contre leur volonté.

Les prisonniers russes racontent leur histoire

Hier, l'agence Interfax, une agence de presse, a invité des journalistes à une conférence de presse avec des prisonniers russes. C'est un concept un peu étrange parce que les prisonniers, normalement, ne sont pas censés être interviewés. Cela dit, cette opération de communication avait son intérêt puisqu'elle a permis de voir les prisonniers et de pouvoir raconter leur histoire. Ils faisaient partie d'un convoi qui arrivait à Tchernigov le 25 février, donc le lendemain du début des hostilités, à bord de deux chars qui sont tombés en panne.

Un seul responsable, Vladimir Poutine

Alors, le reste du convoi a été totalement détruit, nous a raconté un soldat ukrainien. Mais, leur char étant tombé en panne, ils ont été cernés par les populations civiles et se sont rendus. Il s'agissait de cinq prisonniers âgés de 18 à 23 ans. Le plus jeune a parlé de sa mère. C'est un grand classique : quand les Ukrainiens arrêtent les soldats russes, ces derniers appellent leur mère. C'est très efficace. Ils étaient très émus. Ils ont beaucoup critiqué, évidemment Vladimir Poutine, et se sont déresponsabilisés. Ils ont accusé le chef de l'Etat russe de les avoir envoyés en Ukraine sans les avoir avertis, puisqu'ils ne voulaient pas de cette guerre.