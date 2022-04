Ukraine : comment la Chine se prépare à d'éventuelles sanctions pour son soutien à la Russie

La Chine retire petit à petit ses billes des pays occidentaux pour prévenir d’éventuelles sanctions américaines. Pékin refuse toujours de condamner la guerre en Ukraine et entretient de bonnes relations avec la Russie, lorgnant sur ses hydrocarbures. Le numéro un chinois du gaz et du pétrole, CNOOC, est le premier à faire ses bagages et revendre ses actifs estimés à 15 milliards de dollars rien qu’en Amérique du Nord.

"La situation n'est pas prête de s'améliorer"

"Pour beaucoup d’entreprises chinoises cotées à la bourse américaine, c’est la fin de la partie. Je pense qu’en raison du manque de confiance entre les États-Unis et le gouvernement chinois, la situation n’est pas prête de s’améliorer", explique au micro d'Europe 1 David Loevinger, spécialiste des marchés émergents.

Actifs gelés aux Etats-Unis

Car la guerre en Ukraine a été le déclencheur d’une crise qui couve déjà depuis 2020. A l’époque, CNOOC et une trentaine de sociétés chinoises ont été placés sur une liste noire par l’administration américaine pour leurs liens supposés avec l’Armée populaire de Chine, avec le risque déjà de voir leurs actifs gelés aux États-Unis.