Guerre en Ukraine : cessez-le-feu, négociations, minerais... Ce qu'il faut retenir de la réunion entre les dirigeants ukrainiens et américains

La Maison Blanche a jugé les discussions avec l'Ukraine à Jeddah "productives" alors que Trump presse Kiev pour un accord avec la Russie. Washington a annoncé la levée immédiate de la suspension de l'aide, tandis que les deux parties visent un accord sur les minerais ukrainiens.

La Maison Blanche a affirmé mardi que les discussions en cours avec l'Ukraine à Jeddah, en Arabie saoudite, étaient "productives", au moment où Donald Trump met la pression sur Kiev pour parvenir à un accord avec la Russie et mettre fin à la guerre. Lors d'une déclaration commune, les dirigeants américains et ukrainiens ont annoncé que Washington allait lever "immédiatement" la suspension de l'aide à l'Ukraine.

Le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio a déclaré que la balle était maintenant dans le camp de la Russie pour qu'elle accepte une trêve en Ukraine. Ces derniers ont rapporté qu'ils soutenaient une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie.

A l'issue de ces discussions à Jeddah, ville au bord de la mer Rouge, les deux parties sont également convenues de conclure "dès que possible" un accord sur les minerais ukrainiens, selon un communiqué. Pour un conseiller de Donald Trump, la question est désormais de savoir "comment" et non "si" la guerre en Ukraine doit finir.

