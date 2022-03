Guerre en Ukraine : où en est la situation au neuvième jour de l'offensive russe

L'ESSENTIEL

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Russes ont frappé le site nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, la plus grande centrale atomique d'Europe. Les tirs ont provoqué un incendie, maîtrisé par les Ukrainiens. La centrale compte six réacteurs nucléaires et fournit une grande partie de l'énergie du pays. Kiev a accusé Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire" et de vouloir "répéter" la catastrophe de Tchernobyl, drame survenu en 1986.

Les principales informations à retenir : - Les Russes ont frappé le site nucléaire de Zaporijjia, la plus grande centrale atomique d'Europe - Un sénateur américain appelle à tuer Vladimir Poutine - La Russie restreint l'accès à certains médias indépendants - Interpellation de deux Américains voulant partir se battre en Ukraine

La plus grande centrale atomique d'Europe, Zaporijjia, située dans le centre de l'Ukraine, a été touchée vendredi par des frappes de l'armée russe qui ont provoqué un incendie, mais sa sécurité est "garantie" selon Kiev. Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire" et de vouloir "répéter" la catastrophe de Tchernobyl, la plus grave de l'Histoire en 1986.

Selon Kiev, des tirs de chars russes sur la centrale ont mis le feu à un bâtiment consacré aux formations et à un laboratoire. Les services de secours ont indiqué avoir pu accéder au site et éteindre l'incendie, après en avoir été un temps empêchés par les soldats russes.

Un sénateur américain appelle à assassiner Poutine

Le sénateur américain Lindsey Graham a appelé jeudi "quelqu'un en Russie" à assassiner le président Vladimir Poutine pour rendre "un grand service" à la Russie et au reste du monde. "Quelqu'un en Russie doit mettre les pieds dans le plat (...) et se débarrasser de ce type", a affirmé le sénateur républicain lors d'une émission télévisée. Il a ensuite enfoncé le clou dans une série de tweets, ajoutant que "les seuls qui peuvent arranger ça, ce sont les Russes". "Y a-t-il un Brutus en Russie?" s'est interrogé Lindsey Graham, en évoquant l'un des assassins de l'empereur romain Jules César.

Il s'est également demandé s'il existait au sein de l'armée russe "un colonel Stauffenberg, mais en plus efficace", en se référant à l'officier allemand Claus von Stauffenberg, auteur d'un attentat à bombe manqué contre Adolf Hitler en 1944. "Vous rendriez un grand service à votre pays et au reste du monde", a-t-il ajouté.

Lindsey Graham, qui était un proche allié de l'ex-président Donald Trump, a présenté vendredi au Sénat une résolution condamnant le président russe et ses chefs militaires les accusant de commettre des "crimes de guerre" et des "crimes contre l'humanité".

La Russie restreint l'accès à des médias indépendants

Les autorités russes ont restreint vendredi l'accès aux sites de quatre médias indépendants, dont la BBC, renforçant leur contrôle déjà étroit de l'information au moment où Moscou mène une invasion de Ukraine.

Selon le registre du régulateur russe des médias (Roskomnadzor), l'accès aux sites des éditions russophones de la BBC et de la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle, du site indépendant Meduza et de Radio Svoboda, antenne russe de RFE/RL, média financé par le Congrès américain, a été "limité" à la demande du parquet.

Deux hommes disant vouloir combattre pour l'Ukraine interpellés à Washington

Deux hommes armés disant vouloir se battre pour l'Ukraine, où la Russie mène une invasion depuis la semaine dernière, ont été interpellés jeudi matin près de l'ambassade ukrainienne à Washington. Les deux individus agissaient "de façon suspecte" et ont été arrêtés à quelques pâtés de maisons de l'ambassade, située dans le quartier huppé et très fréquenté de Georgetown, a indiqué un porte-parole du Secret Service américain. Selon des responsables des forces de l'ordre cités par le Washington Post, les deux hommes ont dit à la police qu'ils avaient l'intention de se battre pour l'Ukraine et qu'ils avaient conduit depuis l'Etat de l'Indiana pour se porter volontaires.

Lors de leur arrestation, la police a saisi une "arme longue" et deux armes de poing, d'après ces responsables. Pour rappel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les étrangers à venir se battre "contre les criminels de guerre russes" dans une "Légion internationale" en formation. Un communiqué ukrainien appelle les volontaires à se rendre dans les ambassades d'Ukraine de leurs pays respectifs.