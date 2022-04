Ukraine : la Bulgarie et la Pologne privées de gaz russe, davantage de réfugiés à venir

L'ESSENTIEL

Près de 5,3 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion par les troupes russes il y a deux mois, et l'ONU s'attend à ce qu'il y en ait trois millions de plus d'ici la fin de l'année. Selon le HCR, au 25 avril, 5.264.767 Ukrainiens avaient quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, soit 32.753 de plus que le chiffre de la veille. Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions : Europe 1 fait le point sur le 63e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les principales informations à retenir Gazprom arrête ses livraisons à la Pologne et la Bulagrie

5,3 millions de réfugiés ukrainiens

Réunion mensuelle des alliés de Washington

Guterres à Moscou

La Moldavie renforce sa sécurité

Le groupe russe Gazprom va suspendre à partir de mercredi ses livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne, ont annoncé mardi soir ces deux pays qui disent s'y être préparés.

Les États-Unis et leur alliés se réuniront tous les mois pour examiner comment renforcer les capacités militaires de l'Ukraine face à la Russie, a annoncé mardi le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, après une rencontre avec des représentants d'une quarantaine de pays en Allemagne.

Lloyd Austin a déclaré devant ses alliés que les États-Unis sont décidés à "remuer ciel et terre" pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a plaidé mardi, au cours de son premier déplacement à Moscou depuis le début de l'offensive, pour un cessez-le-feu "dans les plus brefs délais". Il s'est dit "préoccupé par les rapports répétés faisant état de possibles crimes de guerre", jugeant qu'ils "requièrent une enquête indépendante".

"Malgré tout, les négociations se poursuivent (...) J'espère que nous arriverons à un résultat positif", a déclaré le président russe Vladimir Poutine pendant cette rencontre.

Berlin va livrer des blindés à l'Ukraine, la France des canons

L'Allemagne va autoriser la livraison à l'Ukraine d'une cinquantaine de "chars antiaériens", opérant une volte-face par rapport à sa politique jusqu'ici prudente dans son soutien militaire à Kiev. La France devrait envoyer des canons d'une portée de 40 kilomètres, le Royaume-Uni a livré des missiles antiaériens et la Pologne des chars.

Les Pays-Bas fourniront "un nombre limité" d'obusiers blindés de type Panzerhaubitze 2000 à Kiev, capables de tirer sur des cibles à 50 km, a confirmé mardi le gouvernement.

Moscou cible ponts et voies ferrées pour ralentir les livraisons d'armes

Les forces russes bombardent ponts et voies ferrées pour ralentir les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, a indiqué mardi un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, après la destruction d'une voie stratégique reliant le pays à la Roumanie.

Le ministre américain de la Justice favorable au transfert à l'Ukraine d'avoirs russes saisis

Le ministre américain de la Justice Merrick Garland a déclaré mardi qu'il soutiendrait une éventuelle initiative parlementaire pour permettre que des avoirs saisis auprès d'oligarques russes aillent "directement" à l'Ukraine.

La Moldavie renforce sa sécurité

La Moldavie a appelé au calme mardi et annoncé renforcer sa sécurité après des explosions dans la région séparatiste de Transdniestrie, Kiev accusant Moscou de chercher à la "déstabiliser". Les États-Unis ont mis en garde mardi contre les tentatives d'"escalade des tensions" dans cette région séparatiste moldave prorusse, frontalière de l'Ukraine après une série d'explosions.

Sans aller jusqu'à attribuer la responsabilité des explosions à Moscou, comme le fait Kiev, le porte-parole du département d'État Ned Price a déclaré que les États-Unis "demeurent préoccupés face à toute tentative potentielle d'engendrer une escalade des tensions".

Le Premier ministre bulgare attendu à Kiev

Le Premier ministre bulgare Kiril Petkov et ses alliés dans la coalition gouvernementale, à l'exception des socialistes prorusses, partiront mercredi pour l'Ukraine, a annoncé mardi le gouvernement, sur fond de querelle politique sur l'aide militaire fournie à Kiev.

Tchernobyl : niveau de radioactivité "dans la normale"

Le niveau de radioactivité à Tchernobyl se situe "dans la normale", a estimé le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui était sur place mardi, 36 ans après l'explosion survenue dans la centrale nucléaire.

Située à 150 kilomètres de Kiev, la centrale était tombée aux mains des Russes au premier jour de leur invasion, avant d'être victime d'une coupure d'électricité et des réseaux de communications. Depuis le retrait des Russes le 31 mars, la situation se normalise, selon l'AIEA.

Au moins neuf civils tués

Au moins neuf civils ont péri mardi dans des bombardements russes dans l'est et le sud de l'Ukraine, selon des bilans diffusés par les autorités locales.

Kiev démolit un monument de l'amitié ukraino-russe

La mairie de Kiev a commencé la démolition d'un monument historique datant de l'époque soviétique célébrant l'amitié entre l'Ukraine et la Russie.

Les clubs ukrainiens stoppent le championnat de football

Les clubs ukrainiens, réunis mardi en assemblée générale, ont décidé de mettre fin de manière anticipée à la saison du championnat de football, suspendue en février en raison de l'offensive russe en Ukraine, sans attribuer le titre de champion, a annoncé la Ligue ukrainienne.