Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la quinzième journée de l'invasion russe

L'ESSENTIEL

Au quinzième jour de l'invasion russe en Ukraine, l'armée de Vladimir Poutine continue de se rapprocher de Kiev, ne se trouvant plus qu'à une quinzaine de kilomètres. Un établissement abritant un hôpital pédiatrique et une maternité à Marioupol, port assiégé du sud-est de l'Ukraine, a été détruit hier par des bombardements russes, faisant 17 blessés confirmés parmi le personnel hospitalier selon un premier bilan, selon les autorités locales.

Maternité détruite à Marioupol

"Aujourd'hui nous devons nous unir pour condamner ce crime de guerre de la Russie, qui reflète tout le mal que les envahisseurs ont fait à notre pays", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo, appelant les leaders occidentaux à faire preuve de "courage" pour "faire enfin ce qu'ils auraient dû faire le premier jour de l'invasion. Soit fermer le ciel aérien aux missiles et bombes russes, soit nous donner des avions de chasse pour que nous puissions tout faire nous-mêmes".

Moscou affirme pour sa part que des "bataillons nationalistes" ukrainiens utilisaient l'hôpital comme base de tirs.

Les neuf jours de siège russe sur le port stratégique de Marioupol dans le sud de l'Ukraine ont fait un total de 1.207 morts parmi les civils, a affirmé mercredi la mairie surTelegram. Quelque 300.000 civils sont coincés depuis des jours par les combats dans le port stratégique de Marioupol, sur la mer d'Azov, privé d'eau, de nourriture et d'électricité et où l'aide humanitaire n'a pas pu arriver.

Pourparlers en Turquie

Le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov est arrivé mercredi soir en Turquie, où il doit retrouver son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, pour la première rencontre diplomatique à ce niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, a indiqué un responsable officiel turc.

Les deux belligérants se sont accordés mercredi pour un cessez-le feu de douze heures autour d'une série de couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils.

Progression russe vers Kiev

Les troupes russes se rapprochaient mercredi de Kiev, des colonnes de chars ne se trouvant plus qu'à une quinzaine de kilomètres, près de Brovary. A trente kilomètres de cette localité, des combats ont également eu lieu près de Rusaniv, ont indiqué à l'AFP des soldats ukrainiens.

La Russie a pour la première fois reconnu la présence de conscrits en Ukraine.

Mig-29: non définitif de Washington

Les Etats-Unis ont définitivement rejeté mercredi la proposition de la Pologne de livrer à l'armée américaine ses avions Mig-29 pour qu'ils soient ensuite remis à l'Ukraine, jugeant l'offre de Varsovie "risquée" et susceptible de provoquer une escalade russe.

Washington ne "soutient pas le transfert d'avions de combat supplémentaires à l'armée de l'air ukrainienne à l'heure actuelle" pour l'aider à faire face à l'invasion décidée par Vladimir Poutine, a déclaré le porte-parole du Pentagone John Kirby, à la suite d'un échange mercredi entre le ministre américain de la Défense et son homologue polonais.

Varsovie avait proposé de mettre ces avions à la disposition des Etats-Unis pour ensuite les livrer à l'Ukraine.

Tchernobyl: "pas d'impact majeur sur la sécurité"

La coupure de l'alimentation électrique dans le site nucléaire de Tchernobyl ne présente "pas d'impact majeur sur la sécurité", a affirmé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), informée du problème par les autorités ukrainiennes.

Armes chimiques : Washington accuse Moscou de "mensonges"

Les Etats-Unis ont accusé mercredi la Russie et la Chine de répandre des "mensonges" sur de prétendus laboratoires américains d'armes biologiques et chimiques en Ukraine, affirmant redouter plutôt un recours russe à de telles armes prohibées.

Aides

Le FMI a approuvé mercredi une aide d'urgence d'un montant de 1,4 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine qui est confrontée "à une très grave crise humanitaire et économique" depuis l'invasion du pays par l'armée russe. La Banque européenne de reconstruction et développement a annoncé deux milliards d'euros pour apporter un "soutien ciblé sur les réfugiés, les entreprises et la sécurité énergétique".

Les élus de la Chambre américaine des représentants vont se prononcer sur une enveloppe de près de 14 milliards de dollars, qui comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions. Le gouvernement britannique a indiqué qu'il comptait poursuivre ses livraisons de missiles antichars à l'Ukraine. Et le Canada va lui envoyer du matériel militaire supplémentaire.

L'UE élargit ses sanctions

Les Vingt-Sept ont élargi leurs sanctions contre Moscou et Minsk à la suite de l'invasion de l'Ukraine, notamment en visant les cryptomonnaies, en sanctionnant la finance bélarusse et en ajoutant 160 oligarques et parlementaires russes à leur liste noire.

La France aidera les artistes russes "obligés de s'exiler"

La France compte aider les artistes russes "obligés de s'exiler" en raison de leur opposition au président Vladimir Poutine et à l'invasion de l'Ukraine, a affirmé mercredi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.