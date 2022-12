Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Biden et Zelensky

Pour sa première visite officielle à l'étranger depuis le début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a choisi les États-Unis. Il a été accueilli mercredi à la Maison Blanche par son homologue américain Joe Biden. Les deux hommes se sont entretenus en tête-à-tête avant de donner une conférence de presse commune puis de se rendre au Congrès américain.

"Vous ne serez jamais seuls"

Joe Biden a promis mercredi au président Zelensky, que les Ukrainiens ne seraient "jamais seuls" face à la Russie et que les Etats-Unis aideraient Kiev "aussi longtemps qu'il le faudra". "Vous ne serez jamais seuls", a déclaré le président américain au cours de la conférence de presse commune. "Quand la liberté de l'Ukraine a été menacée, le peuple américain, comme des générations d'Américains avant lui, n'a pas hésité".

Le système de missiles Patriot va "renforcer de manière significative" la défense ukrainienne

Le système de défense antiaérienne Patriot que les Etats-Unis vont fournir à l'Ukraine va renforcer "de manière significative" la défense ukrainienne face aux frappes russes, a déclaré mercredi le président Volodymyr Zelensky. "C'est une étape très importante pour créer un espace aérien sécurisé pour l'Ukraine", a-t-il dit à la presse, selon la traduction d'un interprète, aux côtés du président Joe Biden.

Biden n'est "pas du tout inquiet" pour la solidité de l'alliance occidentale

Le président américain Joe Biden s'est dit mercredi "pas du tout inquiet" pour la solidité de l'alliance occidentale face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Je n'ai jamais vu l'Otan ou l'UE aussi unies sur quoi que ce soit", a déclaré le président Biden depuis la Maison Blanche. "Poutine pensait qu'il affaiblirait l'Otan, à la place il a renforcé l'Otan", a-t-il ajouté.

Une paix "juste" n'implique "aucun compromis" sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine

Une "paix juste" pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine n'implique "aucun compromis" sur l'intégrité territoriale ukrainienne, a affirmé mercredi le président Volodymyr Zelensky. "Pour moi, en tant que président, une paix juste n'implique aucun compromis quant à la souveraineté, la liberté et l'intégrité territoriale de mon pays", a assuré le président ukrainien depuis la Maison Blanche.

"L'Ukraine ne se rendra jamais" assure Zelensky

L'Ukraine "tient ses positions et ne se rendra jamais", a lancé Volodymyr Zelensky mercredi sous les applaudissements du Congrès américain, auquel il a assuré que l'argent versé à l'Ukraine n'était pas de la "charité" mais un "investissement". Accueilli par une ovation debout des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, le président ukrainien, vêtu de sa traditionnelle tenue kaki, en anglais et avec la plus grande solennité, a dit : "Contrairement aux prédictions les plus funestes, l'Ukraine n'est pas tombée. L'Ukraine est vivante et combative."

"La tyrannie russe n'a plus de contrôle sur nous", a-t-il encore affirmé, acclamé à plusieurs reprises lors d'un discours vibrant d'une vingtaine de minutes, qui a conclu son tout premier déplacement à l'étranger depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

L'aide américaine n'est "pas de la charité", mais un "investissement", dit Zelensky aux élus

Au-delà du lyrisme, le président ukrainien s'est efforcé de convaincre le Congrès, qui va basculer partiellement du côté des républicains en janvier, de poursuivre son aide massive. "Je voudrais vous remercier, vous remercier beaucoup pour les aides financières que vous nous avez accordées et celles que vous pourriez décider", a-t-il déclaré.

"Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable" a lancé Volodymyr Zelensky, dans une réponse aux préoccupations exprimées par certains responsables conservateurs qui ne veulent plus de "chèque en blanc" pour Kiev. Et ce alors que les parlementaires doivent approuver une nouvelle enveloppe massive de près de 45 milliards de dollars d'assistance humanitaire et militaire pour l'Ukraine. Il a par ailleurs lié le combat contre la Russie à la menace que représente l'Iran, un thème cher au camp républicain qui reproche au président démocrate Joe Biden d'être trop complaisant face à Téhéran.

Zelensky offre au Congrès américain un drapeau ukrainien

A la fin de son discours, Volodymyr Zelensky s'est tourné vers la cheffe de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et vers la vice-présidente Kamala Harris, qui présidaient cette séance exceptionnelle. "Quand j'étais à Bakhmout hier (une ville de l'est ravagée par les combats, ndlr) nos héros m'ont donné le drapeau, leur drapeau. L'étendard de ceux qui défendent l'Ukraine, l'Europe et le monde au prix de leur vie", a-t-il souligné, avant de remettre aux dirigeantes le drapeau bleu et jaune, couvert de signatures de soldats. En retour, elles lui ont remis un drapeau américain ayant été hissé au sommet du Capitole mercredi pour marquer sa visite historique.