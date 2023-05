Guerre en Ukraine : Plusieurs explosions entendues à Kiev, sirènes aériennes déclenchées

L'ESSENTIEL

Une douzaine d'explosions ont été entendues lundi matin dans le centre de Kiev, peu après le déclenchement des sirènes aériennes dans la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Explosions en ville, dans des quartiers du centre", a écrit sur Telegram le maire Vitali Klitschko. "La défense aérienne est en action", a de son côté indiqué l'administration militaire de Kiev.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la capitale ukrainienne avait déjà été visée par l'attaque de drones "la plus importante" depuis le début de la guerre.

L'Ukraine dit avoir abattu 37 missiles et 29 drones russes pendant la nuit de dimanche à lundi.

L'Ukraine a intercepté 37 missiles de croisière et 29 drones de combat russes pendant une nouvelle attaque nocturne de Moscou, a indiqué lundi le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny.

"Cette nuit, les occupants ont attaqué des sites militaires et ceux d'infrastructures essentielles de l'Ukraine" en lançant "jusqu'à 40 missiles de croisière" depuis des avions au-dessus de la Caspienne et "environ 35 drones" depuis le Nord et le Sud, a-t-il indiqué sur Telegram.

Un site militaire de l'ouest de l'Ukraine touché par une frappe russe

Un site militaire dans l'ouest de l'Ukraine a été touché par une frappe russe pendant la nuit, a indiqué lundi l'administration régionale de Khmelnytsky dans une rarissime déclaration publique à ce sujet.

"Les troupes russes ont frappé plusieurs sites dont un militaire dans la région de Khmelnytsky", a indiqué l'administration sur Telegram. Elle a fait état d'"incendies dans des dépôts de combustible" et de "cinq appareils volants mis hors service", laissant entendre qu'une piste d'atterrissage sur un aérodrome militaire a été endommagée.

L'Ukraine affirme avoir contré dans la nuit de samedi à dimanche "l'attaque de drones la plus importante" sur Kiev

Dans la nuit de samedi à dimanche, deux personnes ont été tuées et trois autres blessées dans ce que les autorités ukrainiennes ont appelé "l'attaque de drones la plus importante" sur Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Selon l'état-major ukrainien, 58 des 59 drones de fabrication iranienne Shahed lancés sur la capitale cette nuit-là ont été abattus.