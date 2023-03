Guerre en Ukraine : le Premier ministre japonais en visite à Kiev, le président chinois à Moscou

L'ESSENTIEL

Le Premier ministre du Japon Fumio Kishida est en route vers Kiev pour une visite surprise et une rencontre, mardi, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé le ministère des Affaires étrangères nippon. M. Kishida va "transmettre au président Zelensky son respect pour le courage et la persévérance du peuple ukrainien qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l'Ukraine du Japon et du G7", dont le pays d'Asie est l'hôte cette année, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du groupe à ne pas encore être allé à Kiev depuis l'invasion russe en février 2022. Il était régulièrement appelé à se rendre en Ukraine. En février, le président américain Joe Biden avait lui aussi effectué une visite surprise à Kiev. La télévision japonaise NHK a expliqué que ses journalistes en Pologne avaient filmé une voiture transportant le Premier ministre dans la ville de Przemysl, d'où des responsables étrangers ont souvent pris un train vers l'Ukraine.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida va rencontrer Volodymyr Zelensky à l'occasion d'une visite surprise. L'opportunité pour Monsieur Kishida d'adresser son respect et son soutien au peuple ukrainien et à son président. Au même moment, le président chinois Xi Jingping est en visite à Moscou chez son vieil allié Vladimir Poutine, avec qui entretenir des relations "stratégiques" reste une "priorité".

Fumio Kishida à Kiev et Xi Jingping à Moscou

"Le convoi est entré dans la gare de Przemysl et s'est garé devant un quai utilisé par les trains internationaux en direction de l'Ukraine. Le Premier ministre Kishida est descendu de la première voiture du convoi et est monté dans le dernier wagon du train", a-t-elle ajouté. Selon la chaîne, le train est parti à 01h30 (00h30 GMT). M. Kishida avait répété que ce voyage était "à l'étude", des sources gouvernementales mentionnant auprès de médias nippons des inquiétudes en termes de sécurité et des défis logistiques. Il devient le premier Premier ministre japonais à se rendre dans une zone de guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Sa visite intervient au moment où le président chinois Premier ministre japonais à se rendre dans une zone de guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. pour une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine et, au centre des discussions, le conflit en Ukraine. Tokyo s'est joint aux sanctions occidentales contre la Russie et a offert son aide à Kiev. En février, le Japon a annoncé une nouvelle aide de 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros) à l'Ukraine. Tokyo lui a aussi envoyé des équipements défensifs et proposé d'accueillir ceux fuyant le conflit. Le Japon n'a cependant pas fourni d'aide militaire, sa Constitution pacifiste l'obligeant à limiter ses capacités militaires aux mesures de défense.

La Russie reste une "priorité" pour Xi Jingping

Xi Jinping a affiché mardi en Russie la "priorité" qu'il accordait aux relations "stratégiques" entre Moscou et Pékin, deux "grandes puissances", signifiant ainsi son entente avec Vladimir Poutine face aux Occidentaux en plein conflit en Ukraine. Au deuxième jour de sa visite d'Etat en Russie, M. Xi a estimé que son déplacement répondait à une "logique historique", car "nous sommes les plus grandes puissances voisines et des partenaires stratégiques à tous les niveaux".

Le président chinois, qui s'exprimait lors d'un entretien avec le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, a également dit que Pékin "continuera de donner la priorité au partenariat stratégique global entre la Chine et la Russie", selon des propos rapportés par les agences de presse russes. M. Xi, qui doit s'entretenir mardi avec M. Poutine après un premier entretien lundi, a également confié qu'il avait invité le président russe à lui rendre visite en Chine "quand il pourra cette année", malgré le mandat d'arrêt émis la semaine dernière par la Cour pénale internationale contre le maître du Kremlin.

"Cher ami"

Le conflit en Ukraine, justement, sera au cœur des discussions qui doivent débuter mardi vers 12 heures GMT entre MM. Xi et Poutine, après un entretien "informel" lundi lors duquel ils ont affiché leur entente, en se donnant par exemple du "cher ami". Lors de ce premier entretien, qui a duré plus de quatre heures, M. Poutine s'était dit prêt à discuter d'une initiative de Pékin visant à stopper ce conflit. Le président russe a couvert d'éloges son puissant hôte chinois, saluant notamment sa "position juste et équilibrée sur les questions internationales".

Mais si la Chine se pose en intermédiaire en Ukraine, l'Occident juge que Pékin soutient trop Moscou pour être crédible. Washington accuse même les autorités chinoises d'envisager de livrer des armes à la Russie, ce qu'elles démentent. D'autres, en Occident, jugent que la Chine pourrait s'inspirer de l'attaque russe en Ukraine pour prendre le contrôle de Taïwan. Lundi encore, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a affirmé que "le monde ne doit pas être dupe face à toute décision tactique de la Russie, soutenue par la Chine ou tout autre pays, de geler le conflit (en Ukraine) selon ses propres conditions".

M. Blinken a souligné que M. Xi s'était rendu en Russie trois jours à peine après le mandat d'arrêt de la CPI visant M. Poutine ce qui, selon le diplomate américain, suggère que la Chine n'éprouve pas le besoin "de tenir responsable le président (russe) des atrocités infligées à l'Ukraine". Pour sa part, Kiev, prudent sur les intentions chinoises, a exhorté lundi M. Xi à "user de son influence sur Moscou pour qu'il mette fin à la guerre d'agression".