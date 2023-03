Guerre en Ukraine : Kiev accuse Poutine de vouloir «étendre» le conflit

L'ESSENTIEL

L'Ukraine a accusé mercredi la Russie de chercher à "étendre" la guerre en Ukraine à d'autres parties, après un incident entre des chasseurs russes et un drone américain en mer Noire. "L'incident avec le drone américain MQ-9 Reaper provoqué par la Russie en mer Noire est un signal de (Vladimir) Poutine qu'il est prêt à étendre la zone du conflit et à y impliquer d'autres parties", a déclaré sur Twitter le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien Oleksiï Danilov.

Les principales informations : - L'Ukraine accuse la Russie de chercher à "étendre" la guerre après la destruction d'un drone américain en mer Noire - Trois missiles ont été abattus au dessus de la région russe de Belgorod - L'ambassadeur russe aux USA appelle Washington à cesser les vols "hostiles"

Trois missiles abattus au dessus de la région russe de Belgorod

Trois missiles ont été abattus mardi soir au-dessus de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a affirmé le gouverneur de la région Viatcheslav Gladkov sur sa chaîne Telegram. Les missiles ont été abattus par la défense antiaérienne russe et leurs débris ont endommagé des habitations dans la ville de Belgorod et ses environs, a précisé le gouverneur, sans faire état victimes.

Viatcheslav Gladkov a aussi annoncé qu'un drone avait été abattu dans la région et avait endommagé un garage en s'écrasant. Fin janvier, le gouverneur de la région de Belgorod avait annoncé que depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine 25 personnes avaient été tuées et près de 100 autres blessées au total dans des frappes ukrainiennes sur la région.

Des localités et infrastructures dans la région de Belgorod subissent régulièrement des frappes attribuées par Moscou à l'armée ukrainienne, sans que Kiev ne revendique en être l'auteur. La capitale régionale, du même nom, a également été touchée directement plusieurs fois.

L'ambassadeur russe aux Etats-Unis appelle Washington à cesser les vols "hostiles"

L'ambassadeur russe aux Etats-Unis, Anatoli Antonov, a appelé mercredi Washington à cesser les vols "hostiles" près des frontières russes, après qu'un drone américain intercepté par des chasseurs russes s'est écrasé la veille en mer Noire. "Nous partons du principe que les Etats-Unis s'abstiendront de spéculations ultérieures dans l'espace médiatique et cesseront leurs vols près des frontières russes", a déclaré Anatoli Antonov dans un communiqué sur Telegram.

"Nous considérons toute action avec recours à des armements américains comme ouvertement hostile", a-t-il souligné. "La Russie ne cherche pas de confrontation et reste pour une coopération pragmatique dans l'intérêt des peuples de nos pays", a assuré Anatoli Antonov. Les Etats-Unis ont accusé mardi l'aviation russe d'avoir "intercepté et percuté" un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute.

La Russie a démenti ces accusations tout en reconnaissant que deux de ses chasseurs avaient intercepté un drone américain qui avait été détecté "dans la zone de la péninsule de Crimée" et avançait "en direction" des frontières de la Russie.