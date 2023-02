Guerre en Ukraine : Kiev accueille un sommet avec l'UE en pleine offensive russe

L'ESSENTIEL

Candidate à l'adhésion à l'UE, l'Ukraine accueille vendredi un sommet avec des représentants européens, "symbole fort" selon la Commission du soutien des vingt-sept "face à l'agression injustifiée" de la Russie, qui a récemment regagné du terrain à l'Est. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée jeudi à Kiev, accompagnée du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et d'une quinzaine de commissaires européens.

Les informations à retenir : L'Ukraine accueille un sommet avec des représentants européens

Vladimir Poutine menace les Occidentaux de représailles après leurs livraisons d'armes à Kiev

Washington ne s'oppose pas à la participation des athlètes russes, sous bannière neutre, aux JO 2024

"C'est bon d'être de retour à Kiev, ma quatrième fois depuis l'invasion par la Russie et cette fois-ci avec mon équipe de commissaires", a-t-elle tweeté. "Nous sommes là ensemble pour montrer que l'UE se tient fermement aux côtés de l'Ukraine". Le président du Conseil européen Charles Michel est également attendu, pour des discussions qui aborderont notamment les démarches en vue d'une adhésion de l'Ukraine à l'UE, un processus ardu que Kiev entend accélérer.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que son pays méritait de commencer dès "cette année" les pourparlers concernant l'entrée dans l'Union européenne, à laquelle le pays candidate officiellement depuis juin 2022. "Chaque pas en direction d'une plus grande intégration de l'Ukraine à l'UE est une source d'inspiration pour notre peuple", a-t-il plaidé, estimant que la pression internationale sur la Russie devrait encore croître.

Après de nouvelles livraisons d'armes, Poutine menace les Occidentaux de représailles

Vladimir Poutine a juré jeudi avoir de quoi "répondre" aux Occidentaux livrant des armes à l'Ukraine, une menace qui intervient en pleines conjectures sur une nouvelle escalade militaire russe. S'exprimant pendant les cérémonies pour le 80e anniversaire de la victoire soviétique à Stalingrad, le président russe a établi un nouveau parallèle entre l'offensive de la Russie contre son voisin et la Seconde Guerre mondiale.

Pour Vladimir Poutine, le conflit en Ukraine s'inscrit dans l'héritage de la victoire de l'URSS face à Hitler. Il a accusé les responsables ukrainiens d'être des "néonazis" orchestrant le "génocide" des populations russophones. Il a estimé jeudi que l'histoire se répétait, avec la fourniture de chars allemands à l'Ukraine.

"C'est incroyable mais des chars allemands Leopard nous menacent à nouveau", a martelé Vladimir Poutine, qui s'exprimait de Volgograd (ex-Stalingrad, sud-ouest), avant d'ajouter: "Nous avons de quoi répondre et ça ne se limitera pas à des blindés". Dans la foulée, son porte-parole Dmitri Peskov a précisé que la Russie userait de tout son potentiel pour répliquer aux livraisons d'armes occidentales. A l'automne, M. Poutine avait tenu des propos similaires, interprétés comme une allusion à l'arme nucléaire.

"Quand apparaîtront de nouvelles armes fournies par l'+Occident collectif+, la Russie utilisera pleinement son potentiel existant pour répondre", a dit Dmitri Peskov.

Washington pour une participation des athlètes russes sous bannière neutre aux JO-2024

Les Etats-Unis se sont prononcés jeudi en faveur de la participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux olympiques sous bannière neutre et sans emblèmes nationaux, relançant un débat qui prend de l'ampleur à l'approche des JO-2024 de Paris. Si des athlètes sont invités à un évènement sportif international comme les JO, "il doit être absolument clair qu'ils ne représentent pas les Etats russe ou bélarusse", a affirmé la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre.

"L'utilisation des drapeaux russe et bélarusse, d'emblèmes ou d'hymnes doivent aussi être interdits." "Les Etats-Unis ont soutenu la suspension des instances sportives de la Russie et du Bélarus des fédérations sportives internationales", a-t-elle rappelé. La participation, ou non, de ces sportifs aux Jeux olympiques de 2024 est une question aussi sensible que politique.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, fin février 2022, Russes et Bélarusses ont été bannis de la plupart des événements sportifs mondiaux.