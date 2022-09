Guerre en Ukraine : ce qu'Alain Delon et Volodymyr Zelensky se sont dit

Un échange pour le moins surprenant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité l'acteur français Alain Delon à échanger avec lui, en marge d'un entretien exclusif accordé à plusieurs médias tricolores. Celui-ci a été diffusé par TV5 Monde, et les deux hommes ont discuté à distance, Zelensky étant en visioconférence. "Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous", avance le chef d'État de l'Ukraine, qui a connu une carrière de comédien. "Je ne serai jamais un président aussi généreux que vous, aussi méritant que vous", lui répond la légende du cinéma français.

"Vous ne méritez pas tout ce que vous vivez", dit Delon à Zelensky

Le président ukrainien tient à souligner le rôle majeur que peuvent jouer des célébrités dans le conflit. "C'est très important pour nous aujourd'hui lorsque les gens célèbres s'engagent. Ils peuvent réellement aider car la parole est une arme, et parfois, elle frappe plus fort qu'une arme réelle sur le champ de bataille", illustre Volodymyr Zelensky.

"Je vous en prie, c'est tout à fait normal. C'est le minimum que je puisse faire", réagit Alain Delon. "Si je pouvais faire plus que ça, je le ferai", ajoute le comédien de 86 ans, qui a notamment joué dans Borsalino. "Vous ne méritez pas tout ce que vous vivez, vous ne méritez pas ce que vit l'Ukraine en ce moment, et ce que vit votre peuple, ce peuple qui crève, de ses enfants qui meurent. Ça me dégoûte, vraiment", insiste l'acteur, qui se fait de plus en plus discret dans les médias. À la fin de l'échange, Volodymyr Zelensky l'a invité à venir à Kiev. Alain Delon a dit oui, mais quand il aura moins besoin de cannes pour se déplacer.