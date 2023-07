Grèce : les pompiers luttent toujours pour éteindre les incendies près d'Athènes

L'Europe du Sud continue de suffoquer. Une chaleur écrasante en Italie, en Espagne ainsi qu'en Grèce où le mercure dépasse les 40 degrés. Conséquence, un incendie de forêt, attisé par des vents forts, s'est déclaré lundi à Kouvaras, à 50km à l'est d'Athènes. D'autres incendies près de la capitale ont été recensés. Ce mardi matin, les pompiers continuent de se battre contre les flammes.

1.200 enfants évacués

Depuis lundi, les vents violents attisent les feux et rendent la situation très difficile. La bataille contre les flammes a repris dans le ciel dès les premières lueurs du soleil avec le renfort d'avions et d'hélicoptères. Les incendies continuent de se propager dangereusement dans la région de La Boétie et près des stations balnéaires dans l'ouest et dans l'est d'Athènes.

Près de la station balnéaire de Loutraki, à environ 80km de la capitale, 1.200 enfants, en colonie de vacances, ont dû évacuer.

Les risques d'incendies élevés dans plusieurs régions

Propriétés, voitures et terres sont détruites par les flammes. Dans l'est d'Athènes, où les habitants ont vu leurs maisons brûlées, les premières critiques se font entendre. Selon certains élus locaux, l'envoi de renforts terrestres et aériens a été très long et les moyens manquent alors que la journée sera encore très difficile. Les pompiers redoutent les rafales et les hautes températures. Les risques d'incendies restent aussi très élevés dans plusieurs régions, comme dans l'Attique, le Péloponnèse ou la Crète.