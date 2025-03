Gaza : la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne exhortent Israël à laisser entrer l'aide humanitaire «sans entrave»

Les ministres des Affaires étrangères allemand, britannique et français exhortent l'État d'Israël à respecter ses obligations internationales pour que l'aide humanitaire parvienne à la population de Gaza "entièrement, rapidement, en toute sécurité et sans entrave".

Israël doit respecter ses obligations internationales pour que l'aide humanitaire parvienne à la population de Gaza "entièrement, rapidement, en toute sécurité et sans entrave", exhortent mercredi les ministres des Affaires étrangères allemand, britannique et français dans un communiqué conjoint.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Une interruption de l'entrée des biens et fournitures dans la bande de Gaza, comme celle qu'a annoncée le gouvernement israélien, pourrait constituer une violation du droit international humanitaire", préviennent-ils, ajoutant que "la fourniture de l'aide humanitaire ne saurait être subordonnée à un cessez-le-feu, ni être instrumentalisée à des fins politiques".

Désaccords entre Israël et le Hamas sur la poursuite de la trêve

Israël a annoncé dimanche sa décision de couper l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza sur fond de désaccord avec le Hamas sur la façon de poursuivre la trêve fragile entrée en vigueur le 19 janvier, après plus de 15 mois d'une guerre ayant dévasté le territoire palestinien.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'aide humanitaire est devenue "la première source de revenus" du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, a justifié mardi le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar. "La situation humanitaire dans la bande de Gaza est catastrophique", rappellent les ministres européens.

Appel à la libération "sans condition" de "tous les otages" détenus par le Hamas

Parallèlement, ils appellent à la libération "sans condition" de "tous les otages" détenus par le Hamas et exhorte le mouvement islamiste "de mettre un terme aux traitements dégradants et humiliants qu'ils subissent". "Nous demeurons résolument solidaires de leurs familles et du peuple israélien face aux attentats terroristes commis par le Hamas le 7 octobre 2023", ajoutent-ils.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La première phase de la trêve a permis le retour en Israël de 33 otages, dont huit morts, en échange de la libération d'environ 1.800 prisonniers palestiniens. Aux termes de l'accord de janvier, la deuxième phase doit permettre la libération de tous les otages vivants détenus à Gaza, contre de nouvelles libérations de prisonniers palestiniens. Mais Israël et le Hamas ne sont pas d'accord sur les modalités devant permettre de passer à cette nouvelle étape.