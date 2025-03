Finlande : le réacteur nucléaire le plus puissant d'Europe touché par une fuite de liquide de refroidissement radioactif

Le réacteur EPR Olkiluoto 3 en Finlande, le plus puissant d'Europe, a été touché ce vendredi par une fuite de liquide de refroidissement radioactif. L'exploitant a affirmé que la fuite "n'a présenté aucun risque" et qu'elle a été produite "à la suite d'une erreur humaine".

Une fuite de 100 m3 de liquide de refroidissement radioactif s'est produite vendredi dans l'enceinte du réacteur EPR Olkiluoto 3 (OL3) en Finlande, le plus puissant d'Europe, sans "poser de risque", a annoncé son exploitant TVO lundi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Construction de réacteurs EPR : la Cour des Comptes alerte sur le risque de nouvelles dérives

La fuite a eu lieu à l'occasion de la maintenance annuelle "lors du remplissage de la piscine du réacteur", a précisé TVO dans un communiqué.

"L'incident n'a présenté aucun risque pour le personnel, l'environnement ou la sûreté nucléaire"

"Le liquide de refroidissement s'est écoulé dans des salles de confinement fermées à l'environnement et dans le système de drainage du sol de l'enceinte de confinement", a-t-il ajouté. "L'incident n'a présenté aucun risque pour le personnel, l'environnement ou la sûreté nucléaire", a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Selon TVO, cette fuite s'est produite "à la suite d'une erreur humaine, une trappe de la piscine n'ayant pas été fermée correctement". "L'importance de l'événement pour la radioprotection a finalement été faible, grâce aux mesures de sécurité prises", a-t-il ajouté. Le calendrier de la maintenance n'est pas affecté et devrait s'achever comme prévu en mai.

TVO "a commencé à enquêter sur la cause de l'incident et soumettra ultérieurement un rapport" à l'autorité de sûreté nucléaire finlandais (Stuk), en particulier "sur les mesures visant à empêcher qu'il se reproduise", a indiqué l'autorité dans un communiqué séparé. OL3 est le réacteur nucléaire le plus puissant en opération en Europe et fournit 14% de l'électricité de la Finlande.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Comme nombre d'autres chantiers d'EPR, il a été marqué par d'innombrables retards et d'énormes surcoûts qui ont été une des principales causes du démantèlement industriel de son constructeur, le groupe français Areva, depuis rebaptisé Orano.