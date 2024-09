Face à la montée de l'antisémitisme, le maire de Londres lance un service de bus pour la communauté juive

L'antisémitisme augmente aussi au Royaume-Uni et notamment à Londres. Dans le pays, les actes antisémites ont augmenté de 278,9 % depuis le début de l'année par rapport à 2023, selon les données de la police londonienne. Sadiq Khan, maire de la capitale, a déclaré la création d'une ligne de bus expérimentale dans le nord de la ville pour aider les juifs londoniens à se sentir "en sécurité lorsqu'ils voyagent".

Promesse de campagne

Ce bus, ligne 310, fonctionnera de 7 heures à 19 heures tous les jours entre Stamford Hill à Hackney et Golders Green à Barnet, où les communautés juives de ces quartiers faisaient pression sur la municipalité depuis 16 ans. Cette création de cette nouvelle ligne était aussi l'une des promesses de Sadiq Khan lors de sa réélection.

Le premier édile précise avoir tenu des entretiens avec plusieurs membres de la communauté qui ont exprimé leurs craintes face à la montée de l'antisémitisme. "Nous avons entendu des histoires de juifs londoniens qui ne quittent pas leur domicile parce qu'ils s'inquiètent pour leur sécurité. Je ne veux pas qu'un Londonien ait peur de quitter son domicile puisqu'il s'inquiète des transports en commun", explique-t-il à la BBC.

L'essai de la ligne 310 a coûté à la compagnie de transport locale, Transport for London (TfL), plus de trois millions d'euros. La TfL organisera une consultation publique sur le tracé au cours des douze prochains mois. Le directeur de la planification des services de transport public, Geoff Hobbs, a exhorté les passagers à donner leur avis sur le service via sa consultation.