Europe de la Défense : «Je ne veux pas de l'Union européenne dans cette histoire», lâche Hervé Morin

Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, l'ex-ministre des Armées, Hervé Morin, affirme que l'Europe de la Défense doit se faire hors des clous de Bruxelles. Un accord qui doit être scellé entre "nations indépendantes et souveraines".

Une Europe de la Défense "qui n'est pas celle de l'Union européenne". Avec le contexte international tendu, notamment en Ukraine, "les Européens décident enfin de sortir de la vassalité [des États-Unis via l'Otan, ndlr] dans laquelle ils étaient", constate Hervé Morin au micro du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos.

Une Défense avec "des nations indépendantes et souveraines"

Un projet qui s'inscrit dans le temps long, bien plus que celui de l'objectif affiché de mettre un terme à la guerre en Ukraine, qui pose la question du comment bâtir une Europe de la Défense. Et pour l'ex-ministre des Armées, le constat est sans appel, il ne "veut pas de l'Union européenne dans cette histoire".

Pour lui, cette Défense doit se faire avec "des nations indépendantes et souveraines qui ensemble décident de la bâtir" autour d'une "ambition politique" et de déclarations pour permettre de définir entre ces nations les "zones de responsabilité, les zones d'influences", mais aussi "combien on met".

Exit Ursula von der Leyen et l'UE

Un projet qui doit donc non seulement se construire dans le temps long, et qui doit s'appuyer sur les "400 à 450 milliards d'euros" de budget de Défense des pays européens et non sur les 800 milliards annoncés par Ursula von der Leyen pour "réarmer l'Europe", selon Hervé Morin.