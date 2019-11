États-Unis : une personne arrêtée alors qu'elle tentait d'entrer en voiture à la Maison-Blanche

Un individu non identifié a été interpellé après avoir tenté de pénétrer dans l'enceinte de la Maison Blanche en voiture, en suivant un véhicule autorisé, a indiqué jeudi le Secret Service américain.

"Le véhicule a été stoppé et l'individu a été immédiatement détenu par les agents du Secret Service", a dit sur Twitter la prestigieuse police d'élite chargée de la protection du président des Etats-Unis. Des rues aux abords de la Maison Blanche ont par conséquent été fermées à Washington.

An unauthorized vehicle attempted to gain entry to the White House complex by following another vehicle that was lawfully entering at an external complex checkpoint.



The vehicle was stopped and the individual was immediately taken into custody by Secret Service U.D. Officers. pic.twitter.com/ex406WNK87