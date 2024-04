Etats-Unis : un capot moteur se détache en plein décollage d'un Boeing de la Southwest Airline

Selon un communiqué de la FAA, le vol 3695 de la compagnie américaine, opéré avec un Boeing 737-800, est revenu à l'aéroport international de Denver "après que l'équipage eut signalé la chute, durant le décollage, d'un capot moteur qui a percuté le volet de l'aile" de l'appareil. L'avion qui avait décollé dimanche à 8h15 en direction de Houston a été remorqué jusqu'au terminal à son retour, a ajouté la FAA, qui mènera une enquête.

Aucun passager n'a été blessé, a assuré la compagnie américaine Southwest dans un communiqué à CNN. "Nous nous excusons pour les inconvénients liés aux retards, mais nous mettons la sécurité de nos clients et de nos employés au sommet de nos priorités", a déclaré la compagnie citée par la chaîne.

Une succession de problèmes

Selon la chaîne ABC News, le transporteur a qualifié l'incident de "problème mécanique" et a ajouté que les passagers avaient été replacés sur d'autres vols. CNN, ABC et d'autres médias américains ont montré des vidéos prises par des passagers montrant ce qui semble être une partie du capot de l'avion qui pend et s'agite dans le vent. Boeing n'a pas voulu faire de commentaire sur cet incident, et Southwest n'a pas répondu à l'AFP dans l'immédiat.

Le géant américain Boeing, qui avait déjà eu du mal à remonter la pente après deux crashs en 2018 et en 2019, est en pleine tourmente après une succession de problèmes de qualité et de sécurité sur ses avions depuis plus d'un an.

Début janvier, Boeing a frôlé la catastrophe quand une porte-bouchon s'est détachée en plein vol de la carlingue sur un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines, ne faisant heureusement que quelques blessés légers. Plusieurs enquêtes ont été lancées, mettant en évidence des problèmes récurrents de "non-conformité". Le parquet général du Texas a ouvert le mois dernier une enquête visant Spirit Aerosystems, sous-traitant de Boeing, chez qui "des problèmes récurrents sur certaines pièces" ont été repérés.