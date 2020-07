États-Unis : plus de 57.000 infections au Covid-19 en 24 heures, nouveau record

Les États-Unis ont enregistré vendredi 57.683 nouvelles infections dues au coronavirus, selon le comptage à 20h30 locales de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, un niveau record depuis le début de la pandémie.

À la veille de la fête nationale américaine, le pays a aussi recensé 728 nouveaux décès dus au Covid-19, selon la même source, portant le nombre total de morts à 129.405. Les États-Unis, de loin le pays le plus touché au monde par la maladie, ont désormais détecté près de 2,8 millions de cas en tout.

Une hausse des cas dans le sud et l'ouest

Le sud et l'ouest du territoire voient une flambée de cas, qui "met tout le pays en danger" selon les termes d'Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses. Nombre d'États ont dû mettre le déconfinement sur pause, voire faire machine arrière, refermant à la hâte bars et plages. Et le gouverneur républicain du Texas a annoncé que le port du masque serait désormais obligatoire dans les lieux publics.

Mais le président Donald Trump, très critiqué pour sa gestion de la pandémie, n'a que très brièvement évoqué le sujet dans le discours qu'il a prononcé vendredi soir au Mont Rushmore à l'occasion d'une soirée de feux d'artifice en l'honneur du 4 juillet. "Les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus juste et le plus exceptionnel ayant jamais existé sur la Terre", a-t-il lancé devant une foule acquise à sa cause, qui scandait "Quatre ans de plus", et dans laquelle les masques étaient rares.