États-Unis : qui est Keechant Sewell, la première femme à diriger la police de New York

La lutte contre la criminalité était l'une des premières préoccupations des New-Yorkais pour les municipales. Élu à la mairie de New York en novembre dernier, Éric Adams ne compte pas perdre de temps. S'il sera seulement investi le 1er janvier 2022, il a d'ores et déjà nommé Keechant Sewell à la tête de la police de New York, la NYPD.

Une police souvent critiquée

Keechant Sewell, fraîchement nommée à la tête de la police de New York (NYPD) devra reconstruire la confiance entre la population et sa police, critiquée pour sa gestion des manifestations antiracistes de 2020. "Nous serons focalisés sur la lutte contre la criminalité, notamment les violences par armes à feu. Le défi pour New York, c'est d'assurer la sécurité publique tout en tenant la police responsable de ses actes", a-t-elle soutenu.

Deux promesses : sécurité et justice

Le nouveau maire, Éric Adams, lui-même ancien policier, a choisi une femme de terrain. À 49 ans, Keechant Sewell dirigeait le service d'enquête du comté de Nassau, juste à côté de New York. Première femme à la tête du NPYD, elle a conscience du symbole qu'elle représente. "J'apporte une vision différente. Je m'engage à ce que la police ressemble à la ville qu'elle sert, et que les femmes et les personnes de couleur parviennent à des postes à responsabilités", a-t-elle déclaré.

Alors que 25% des New-Yorkais sont noirs, le NYPD n'a plus été dirigé par une personnalité afro-américaine depuis le début des années 1990.