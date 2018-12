États-Unis : deux cadavres d'adolescents retrouvés dans le jardin du Père Noël

Deux cadavres d'adolescents ont été retrouvés dans le jardin de leur père qui, jusqu'à récemment encore, travaillait comme Père Noël dans un supermarché du sud des États-Unis. Elwyn Crocker, qui a fêté ses 49 ans le jour de Noël, et trois membres de sa famille ont été arrêtés et inculpés* pour dissimulation de cadavres et cruauté sur mineurs, a indiqué dans un communiqué le shérif du comté d'Effingham, près de Savannah, en Géorgie. Des chefs d'accusation supplémentaires pourraient être ajoutés quand la cause des décès aura été établie, a-t-il précisé.

Sans nouvelles du fils depuis deux ans. Des policiers se sont rendus le 20 décembre dans la maison d'Elwyn Crocker située dans le village rural de Guyton, après le signalement par une personne inquiète de la disparition de sa fille Mary, 14 ans, depuis octobre. Les adultes présents avaient livré des informations contradictoires, assurant notamment que la jeune fille était partie vivre avec sa mère en Caroline du Sud. Le père a fini par orienter les enquêteurs vers son jardin, où ils ont découverts deux corps : celui de l'adolescente, mais aussi celui de son frère également prénommé Elwyn qui n'a pas été vu depuis novembre 2016.

Dans la peau du Père Noël. Selon le communiqué de la police, le second corps retrouvé est celui d'un jeune de 14 ans. Le garçon, dont la disparition n'avait pas été signalée, aurait 16 ans aujourd'hui s'il était vivant. Une autopsie est en cours pour déterminer les causes et les dates de leur mort. Selon la presse locale, leur père avait encore endossé récemment le costume du Père Noël pour animer un supermarché Walmart. Il a été inculpé avec sa femme Candice Crocker, 33 ans (belle-mère des adolescents), sa belle-mère Kim Wright, 50 ans, et le compagnon de cette dernière Roy Anthony Prater, 55 ans.

*Le terme 'inculpation/inculpé' n'existe plus dans la procédure judiciaire française mais est toujours employé en Belgique/aux États-Unis/... Europe 1 a choisi de conserver le terme employé par les autorités judiciaires locales.