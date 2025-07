Etats-Unis : avec déjà 30.000 hectares brûlés, le Madre Fire fait subir à la Californie son plus gros incendie de l'année

La Californie fait face à son plus gros feu de forêt de l'année 2025. L'incendie s'est déclaré mercredi dernier dans la forêt nationale de Los Padres, au nord-ouest de Los Angeles. Le feu s’est rapidement propagé, brûlant déjà près de 30.000 hectares.

Un feu de forêt baptisé Madre Fire s’est déclaré mercredi 2 juillet dans la forêt nationale de Los Padres en Californie, à environ 140 km au nord-ouest de Los Angeles. Des ordres d'évacuation, des avertissements et des fermetures d’autoroutes ont été ordonnés dans le comté de San Luis Obispo. Le comté de Kern a lui aussi été contraint d’évacuer.

Près de 30.000 hectares ont déjà été brûlés. Le feu s’est rapidement propagé en raison des conditions météorologiques actuelles, du terrain et des combustibles. L’incendie “a connu une croissance exponentielle en moins de 24 heures”, avait déclaré jeudi le Service des forêts des États-Unis (U.S. Forest Service) dans un communiqué.

Sept avions-citernes, deux hélicoptères et 608 personnes déployées

Contenu à seulement 10% vendredi après-midi selon les pompiers californiens, l'incendie a menacé une cinquantaine de structures, sans faire de dégâts pour le moment. Aucun blessé n’est à déplorer.

D’après le bureau du gouverneur de Californie, l’incendie se propage désormais hors des terres fédérales et "se dirige maintenant vers les zones de l'État". Le bureau a ajouté que l'État "opère en commandement unifié avec ses partenaires fédéraux et locaux pour protéger les vies, les biens et les communautés". Une intervention a été lancée, comprenant sept avions-citernes, deux hélicoptères et des équipes manuelles composées de 608 personnes.

#MadreFire 7.4.2025 Update: Acreage is 70,800, with 10% containment & 1 outbuilding destroyed . For more information visit fire https://t.co/vI0Ng2RyWJ pic.twitter.com/pNrDPrUU8R — San Luis Obispo County Fire Department (@CALFIRE_SLO) July 4, 2025

La fumée de l'incendie s'étend également sur les comtés de Santa Barbara et de Ventura, selon le Service Météorologique National (National Weather Service). La cause de l'incendie n’est pas encore connue et fait l'objet d'une enquête, selon les pompiers.

Le département californien des forêts et de la protection contre les incendies (The California Department of Forestry and Fire Protection) a déclaré que le Madre Fire est le plus grand incendie de l’Etat depuis le début de 2025. Plus tôt dans l’année, les incendies Palisades Fire et Eaton Fire avaient respectivement brûlé près de 10.000 et 5.000 hectares. Trente personnes ont perdu la vie dans ces incendies en janvier.