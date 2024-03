États-Unis : au Texas, les habitants ne se déplacent jamais sans leur colt

Le Texas devrait voter sans surprise pour Donald Trump et le Parti républicain lors de la présidentielle à venir. Dans cet État, un des plus peuplés des États-Unis, il est possible de porter une arme, sans aucune restriction, et la plupart des habitants le sont.

"J'aime la possibilité de pouvoir défendre les gens que j'aime"

Shady Oaks, dans la banlieue sud d'Austin, est l'un des stands de tir les plus populaires du Texas. Des centaines de personnes viennent s'y entraîner chaque jour. Fusils d'assaut et armes de poing y sont en vente libre. Geneva, la soixantaine, vient d'acheter pour moins de 500 dollars son premier semi-automatique : "Un 9mm, spécialement pour femme, et je vais le porter sur moi tout le temps. Je pense que c'est dangereux partout actuellement à cause des frontières qui sont ouvertes. Je ne me sens plus en sécurité ici".

"On a des chasseurs, on a des gens qui viennent juste s'entraîner comme un sport, on a des gens qui s'inquiètent pour leur sécurité", explique Vincent Mac Lhaney, le directeur du Shady Oaks. La sécurité, c'est la principale raison pour laquelle les Texans ne quittent jamais leur arme. C'est le cas de John, médecin à la retraite : "J'aime la possibilité de pouvoir défendre les gens que j'aime et auquel je tiens, surtout que ça devient de plus en plus fou ici. Je suis toujours armé".

Si Joe Biden et les démocrates veulent restreindre l'accès aux armes, ce n'est pas le cas des Républicains et notamment du gouvernement du Texas qui autorise même les étudiants à venir armer à l'Université.