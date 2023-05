États-Unis : Joe Biden appelle à interdire les fusils d'assaut après une énième tuerie

Joe Biden a de nouveau exhorté dimanche le Congrès américain à interdire les fusils d'assaut après qu'un tireur a ouvert le feu dans un centre commercial au Texas, tuant huit personnes parmi lesquelles des enfants. Cette nouvelle tuerie aux États-Unis a semé la panique samedi au Allen Premium Outlets, un vaste centre commercial de la ville d'Allen, situé à quelque 40 kilomètres au nord de Dallas, où de nombreux clients étaient venus faire leurs achats du week-end.

Le suspect a été "neutralisé"

Un policier se trouvait sur place pour une autre affaire quand les tirs ont retenti vers 15h30 (20h30 GMT) et "a neutralisé" le suspect, a expliqué le chef de la police locale, Brian Harvey. Des images de vidéosurveillance diffusées par la chaîne CNN montrent le tireur sortir d'une berline sur le parking du centre commercial et ouvrir le feu, sans qu'on connaisse son mobile.

L'homme était vêtu d'une tenue paramilitaire et avait en main un fusil d'assaut, a indiqué la Maison Blanche. Son identité n'a pas été communiquée. "Allen est une ville sûre et fière, ce qui rend cet acte insensé de violence encore plus choquant", a assuré le maire d'Allen, Ken Fulk. Six personnes ont perdu la vie sur place et deux autre sont décédées à l'hôpital. Parmi elles figuraient des enfants, a fait savoir la Maison Blanche. Trois des sept blessés ont été opérés d'urgence, a relaté Jonathan Boyd, chef des pompiers d'Allen.

Le Texas, un des États américains les plus permissifs en matière de port d'arme

Le gouverneur de l'Etat, Greg Abbott, a déploré une "tragédie indicible". Le Texas est l'un des Etats américains les plus permissifs en matière de port d'arme. Joe Biden a dénoncé dimanche matin un "acte insensé de violence" dans un communiqué et a ordonné la mise en berne des drapeaux au-dessus de la Maison Blanche et des bâtiments publics fédéraux et militaires en hommage aux victimes.

Le président américain a aussi de nouveau exhorté le Congrès à interdire les fusils d'assaut et à mettre en place des mesures pour restreindre l'accès aux armes. "Trop de familles ont des chaises vides autour de leur table. Les membres républicains du Congrès ne peuvent continuer à répondre à cette épidémie avec un haussement d'épaules", a-t-il fustigé. Mais son appel a pourtant peu de chances d'aboutir car les républicains, qui contrôlent la Chambre des représentants, sont farouchement opposés à de telles mesures.

Une succession rapprochée de tueries

Selon les autorités, l'intervention rapide des policiers et pompiers a permis de "sauver des vies". Steven Spainhouer, un témoin sur les lieux, a expliqué avoir tenté de réanimer, en vain, plusieurs victimes, dont une femme. "J'ai essayé de prendre son pouls, j'ai tourné sa tête sur le côté et elle n'avait pas de visage", a-t-il raconté vivement ému à CBS. L'homme dit avoir également porté secours à un enfant qui a survécu en étant protégé par le corps de sa mère, tuée. "Il était couvert des pieds à la tête par du sang, comme si quelqu'un lui en avait versé dessus".

"C'est une situation que je ne souhaite à personne. C'est juste inimaginable de voir un tel carnage", a-t-il ajouté. Jaynal Pervez, un autre témoin interrogé par la chaîne CBS, a décrit avoir vu "des chaussures, les téléphones des gens dans la rue".

Ce nouveau drame s'inscrit dans une succession rapprochée de tueries, notamment au Texas, où cinq personnes, dont un enfant de 9 ans, ont été tuées le week-end précédent par un homme armé d'un fusil d'assaut. Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés : 49.000 en 2021, contre 45.000 en 2020. Le site spécialisé Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux Etats-Unis plus de 199 actes où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées par balle.