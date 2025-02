Espagne : tourisme, consommation, subventions... Comment expliquer la bonne forme économique de l'Espagne ?

L'économie espagnole affiche ces dernières années une excellente santé. Rien qu'en 2024, le pays de la péninsule ibérique a vu son PIB croitre de 3,2%, contre seulement 1,1% en France. Le pays de Cervantès peut s'appuyer sur un secteur touristique florissant, mais aussi sur un regain de la consommation des ménages.



L'Allemagne cale, la France s'embourbe dans le marasme économique... Et l'Espagne affiche une bien meilleure réussite. Depuis quelques années, notre voisin ibérique affiche une bonne santé presque isolante. Sur chaque trimestre, la croissance espagnole se permet même de battre celle de la zone euro, et ce, depuis près de quatre ans.

Oubliez l'Espagne moribonde, endettée et où le chômage s'envolait et concernait plus d'un actif sur quatre (26%) au début de l'année 2013. Désormais, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 10,6% sur le dernier trimestre 2024, soit le chiffre le plus bas relevé depuis le début de la crise financière de 2008.

Comment le pays de 48 millions d'habitants arrive-t-il à afficher une croissance de 3,2% en 2024, faisant pâlir d'envie ceux qui furent pendant longtemps les moteurs de l'économie européenne ?

Une industrie du tourisme qui tourne à plein régime

Premier poste de croissance, l'excellente santé du tourisme en Espagne. Le pays, connu pour ses plages, ses villes chargées d'histoire et sa météo ensoleillée quasiment toute l'année, a accueilli près de 94 millions de touristes en 2024, prenant ainsi la deuxième place derrière la France des pays parmi les plus visités au monde. Cela représente une fréquentation en hausse de 10% par rapport en 2023, pour atteindre près de 13% du PIB du pays.

En plus des touristes, l'Espagne peut aussi compter sur un accroissement rapide de sa population, boostant la consommation à l'intérieur de ses frontières. En trois ans, le pays a ainsi accueilli environ 1,5 million d'habitants supplémentaires. Les prix de l'électricité, en moyenne 15% plus bas qu'en France, permettent aussi aux Espagnols de garder un pouvoir d'achat stable, le tout couplé à une hausse du Smic local. Enfin, le plan de relance voté après la pandémie de Covid-19 permet également de booster l'économie.

Plus de 150 milliards d'euros investis

Madrid doit recevoir au total près de 80 milliards d'euros d'aides européennes, dont 37 milliards ont été investis dans l'économie locale. Et l'Espagne pourra, en plus des subventions, obtenir un prêt de 77 milliards d'euros auprès du fonds d'aide européen, pourtant le total a presque 160 milliards d'euros.

Bruxelles se dit confiante dans la capacité du gouvernement espagnol pour faire adopter des réformes en faveur de la stabilité économique, à l'image notamment du recul de l'âge de départ à la retraite. Conséquence directe de ces réformes, Madrid pourrait être sous la barre des 3% de déficit public et afficher une croissance de près de 2,6% en 2025 selon les dernières estimations espagnoles.

Une perspective de croissance qui donnera le tournis au gouvernement français, qui ne table, de son côté, que sur une croissance de 0,9% cette année.