Entre chars d'assaut et avions de combat, Donald Trump bouscule la fête nationale

Aux États-Unis, Donald Trump bouscule la traditionnelle célébration du 4-Juillet, la fête nationale américaine. Invité par Emmanuel Macron il y a deux ans pour le défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Elysées, Donald Trump avait été très impressionné par son déroulement. Il avait trouvait cela grandiose. Depuis, il rêve de parade militaire dans son pays. Son vœu n’a pas été tout à fait exaucé mais il a réussi à faire entrer des chars à Washington pour célébrer la fête de l’indépendance américaine.

Inspiré par le 14-Juillet en France, Donald Trump transforme la fête nationale américaine en grand show. Il n’a pas obtenu le défilé militaire dont il rêvait, mais en lot de consolation, il a droit à deux chars d’assaut et deux véhicules blindés exhibés pendant les festivités, un survol par l’avion présidentielle Air Force One et par des avions de chasse. Les Blue Angels, patrouille d’acrobatie de la Navy, feront aussi une démonstration.

Ses opposants vont faire flotter le Baby Trump

Aux États-Unis, cette journée est d’habitude très patriotique mais dénuée de dimension militaire et politique. Pour beaucoup d’Américains, la présence de blindés est choquante. Certains craignent qu’ils endommagent les rues de la capitale. Et le président américain bouleverse un peu plus les célébrations avec un discours intitulé "Hommage à l’Amérique", qu’il prononcera dans la soirée, sur les marches du Lincoln Memorial

Des tickets VIP ont été distribués à de grands donateurs républicains. Les démocrates accusent Trump de vouloir s’accaparer la fête nationale et de la transformer en un meeting de campagne. Mais il assure que son message passera auprès de la plupart des Américains. Ses opposants ont, eux, prévu de déployer dans le ciel de Washington le "Baby Trump", ce bébé géant gonflable à l’effigie du locataire de la Maison-Blanche.