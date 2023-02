EN IMAGES - Retour sur les 10 évènements majeurs de la guerre en Ukraine, un an après le début de l'invasion russe

Il y a un an, jour pour jour, Vladimir Poutine lançait ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine. Au départ, l'objectif affiché est de défendre les groupes séparatistes pro-russes présents dans le Donbass. La veille, le 23 février 2022, le président russe avait annoncé reconnaître les deux "républiques populaires" séparatistes de Lougansk et de Donetsk. Pour les Ukrainiens, le 24 février 2022 n'est que le début d'une longue année de guerre, sous la menace constante des bombardements. Europe 1 revient en images sur les évènements majeurs de ces 365 jours de guerre en Ukraine.

24 février 2022 : Vladimir Poutine annonce le début d'une "opération militaire spéciale" en Ukraine, Kiev bombardée

Le 24 février à 4 heures du matin, la capitale ukrainienne Kiev se réveille sous les bombes. La Russie vient de débuter son "opération militaire spéciale", comme l'annonce Vladimir Poutine dans une intervention télévisée. Les soldats russes franchissent la frontière pour défendre les séparatistes de la région du Donbass, selon Vladimir Poutine. Immédiatement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare la mise en place de la loi martiale dans le pays. Les Ukrainiens commencent également à fuir vers les pays voisins. Une déclaration de guerre qui provoque immédiatement les réactions de la communauté internationale : les dirigeants de 27 pays de l'Union européenne se réunissent le soir même à Bruxelles et annoncent la mise en place de sanctions vis-à-vis de la Russie.

© Pierre Crom / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Alors que Vladimir Poutine vient de déclarer la guerre à l'Ukraine, la population quitte la ville de Kiev en urgence.

4 mars 2022 : un incendie touche le site de la centrale nucléaire de Zaporijia

Dans la nuit du 3 au 4 mars 2022, des bombardements russes touchent la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, faisant craindre un accident nucléaire de grande ampleur. Mais grâce à l'action rapide des pompiers ukrainiens, l'incendie est rapidement maîtrisé et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) confirme qu'aucun équipement n'a été endommagé et ne détecte aucun changement dans le niveau de radioactivité.

© ZAPORIZHZHIA NUCLEAR AUTHORITY / AFP

Dans la nuit du 3 au 4 mars, un missile touche la centrale nucléaire de Zaporijia, faisant craindre un incident nucléaire de grande ampleur.

4 avril 2022 : le monde découvre les horreurs commises dans la ville de Boutcha

Située à une trentaine de kilomètres au nord de Kiev, la ville de Boutcha est victime de bombardements intensifs dès le début de l'invasion russe. L'armée de Vladimir Poutine en prend le contrôle dès le 27 février et y reste un peu plus d'un mois. Les forces ukrainiennes reprennent Boutcha le 31 mars et découvrent les horreurs commises dans la ville : des corps de civils jonchent les rues, certains sont même attachés les mains dans le dos et semblent avoir été exécutés d'une balle dans la nuque. Quelques jours plus tard, une cinquantaine de cadavres est également identifié dans une fosse commune. À partir du 4 avril, le monde découvre avec effroi les images des actes commis à Boutcha. La communauté internationale réagit rapidement, en condamnant des "crimes de guerre", selon les mots de Joe Biden. De leur côté, les Vingt-sept entament des démarches pour sanctionner Moscou, notamment à travers la limitation des importations de charbon et de pétrole russes. Quant à la Russie, elle se défend de toute violence envers les civils, Vladimir Poutine affirmant même qu'il s'agirait d'un "fake".

© Alexey Furman / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

Alors que l'armée russe quitte la ville de Boutcha, le monde découvre que des centaines de personnes, principalement des civils, y ont été tués.

Fin avril 2022 : la ville martyre de Marioupol tombe aux mains des Russes

Pendant les deux premiers mois de la guerre, Marioupol est assiégée par l'armée russe. Moscou veut prendre le contrôle de cette ville portuaire, notamment en raison de son positionnement stratégique. Rapidement, Marioupol devient l'un des symboles de l'invasion russe, notamment après le bombardement de sa maternité, ou encore de son théâtre, dans lequel un millier de civils était réfugié. Fin avril, les derniers combattants ukrainiens ainsi que des habitants sont retranchés sur le site métallurgique d'Azovstal, sur lequel la Russie lance un assaut. L'Ukraine demande à instaurer des couloirs humanitaires d'urgence pour évacuer les civils. Le 20 avril, Vladimir Poutine affirme que les forces russes ont pris le contrôle de la ville. Marioupol finit par céder un mois plus tard, le 21 mai, après des semaines de combats intenses.

© Leon Klein / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

L'usine d'Azovstal est devenue le symbole de la résistance ukrainienne dans la ville de Marioupol.

30 mai 2022 : les Européens s'accordent sur un premier embargo sur le pétrole russe

Les 30 et 31 mai, les Vingt-sept sont réunis à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré à la question de l'Ukraine. Ils se mettent d'accord pour mettre en place un embargo sur le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance de Russie. L'objectif est de réduire de 90% les importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année 2022. L'embargo est entré en vigueur le 5 décembre.

© Diego Ravier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les Vingt-sept se mettent d'accord sur un embargo sur le pétrole russe.

Août - septembre 2022 : la contre-offensive ukrainienne dans les régions de Kherson et Kharkiv

Alors que la guerre s'enlisait depuis quelques semaines, l'Ukraine lance une contre-offensive, d'abord en direction de Kherson, au sud du pays, puis une deuxième à l'est, pour reprendre la région de Kharkiv. Les Ukrainiens reprennent du terrain et parviennent à récupérer des villes contrôlées par les Russes, comme Izioum. Affaibli, Vladimir Poutine annonce une mobilisation partielle le 21 septembre. Des centaines d'hommes russes fuient alors leur pays pour éviter d'être envoyés sur le front ukrainien. Le 30 septembre, le président russe annonce également l'annexion des régions de Lougansk, Donestsk, Kherson et Zaporijia, après des "référendums". De son côté, l'armée ukrainienne parvient à récupérer Kherson le 11 novembre.

© Bulent KILIC / AFP

Le 11 novembre, la ville de Kherson est totalement libérée.

8 octobre 2022 : le pont de Crimée bombardé

Il reliait la Crimée, cette région annexée par Moscou en 2014, à la Russie. Le 8 octobre, l'explosion d'un véhicule piégé provoque un violent incendie sur le pont du Kertch, aussi appelé pont de Crimée, qui s'effondre en partie. Un nouveau revers pour la Russie, car cette infrastructure de 19 kilomètres de long était un symbole économique et géopolitique pour Vladimir Poutine, qui l'avait fait construire puis inauguré en 2018 au détriment de l'Ukraine et du droit international.

© AFP

L'explosion du pont de Crimée est un nouveau revers pour la Russie.

15 novembre 2022 : un missile tue deux personnes sur le sol polonais

Le 15 novembre, en milieu de journée, un "projectile de fabrication russe" tombe à Przewodow, un village polonais situé à 6 kilomètres de la frontière ukrainienne. Deux personnes décèdent dans l'explosion du missile. Ce jour-là, la Russie bombarde la région de Lviv, à la frontière de la Pologne, et la possibilité qu'un missile russe soit tombé sur un pays membre de l'OTAN fait craindre un risque d'escalade. Finalement, l'hypothèse d'un tir de missile ukrainien accidentel est privilégiée. Pour le président polonais Andrzej Duda, cet évènement est "probablement un accident malheureux, hélas".

© Artur Widak / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

La chute d'un missile sur le sol ukrainien a fait craindre le risque d'une escalade.

25 janvier 2023 : l'Allemagne accepte la livraison de chars Leopard 2 à l'Ukraine

Après plusieurs jours de négociations, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le 25 janvier dernier l'envoi de 14 chars Leopard 2 à l'Ukraine. Des véhicules de combat blindés qui font partis des plus puissants au monde et qui ont longtemps été convoités par Kiev. Une manière pour les Vingt-sept de continuer à soutenir l'Ukraine, un an après le début de l'invasion russe.

© Wojtek RADWANSKI / AFP

Les chars Leopard 2 étaient très convoités par Kiev.

Février 2023 : la bataille de Bakhmout

Depuis plusieurs semaines, le front s'est déplacé à Bakhmout, dans le Donbass, où de violents affrontements ont lieu entre les troupes russes et ukrainiennes. Tout s'est accéléré depuis le 16 janvier dernier, où les Russes ont pris la ville de Soledar, leur ouvrant la voie vers Bakhmout. Dans cette ville clé, la situation serait actuellement "extrêmement difficile", selon les termes de Volodymyr Zelensky. Une nouvelle bataille qui semble laisser entendre que les combats sont loin d'être terminés en Ukraine, un an après le début de l'invasion russe.

© Marek M. Berezowski / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Les combats se concentrent désormais sur la région de Bakhmout.