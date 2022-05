Ukraine : avec la reddition des soldats, Marioupol est-elle tombée aux mains des Russes ?

L'armée russe a-t-elle pris la totalité de Marioupol en Ukraine ? Elle s'en approche de plus en plus. La semaine dernière, avant cette reddition, Kiev parlait de 1.000 soldats, dont plusieurs centaines de blessés, encore retranchés dans le bâtiment. On sait qu'il y en a toujours actuellement, car ils communiquent sur les réseaux sociaux, notamment des membres du bataillon Azov. Reste à savoir maintenant si ces soldats vont poursuivre les combats. Pour ce qui est des 265 sortis ce mardi, ils ont été transférés en territoire pro-russe. Cette première étape signe la fin de la résistance ukrainienne à Marioupol.

"L'Ukraine a besoin de ses héros vivants"

"Ils ont accepté la défaite, sans la nommer. Le président Zelensky n'a pas donné l'ordre de se rendre", assure Carole Grimaud Potter, professeur en géopolitique et spécialiste de la Russie. "Il a simplement annoncé que les soldats avait rempli leur mission et que le plus important aujourd'hui était de sauver des vies. C'est une situation qui ne pouvait durer. La seule solution possible était effectivement de demander à ces soldats de se rendre, même si on ne prononce pas le mot, mais en tout cas d'éviter qu'ils soient tous tués."

"L'Ukraine a besoin de ses héros vivants", déclarait le président Volodymyr Zelensky lundi. Des discussions sont en cours, entre les deux parties, concernant le sort de ces nouveaux prisonniers.